La saison des Tyrans de Gatineau est déjà terminée

Les Tyrans avaient pourtant pris les devants 2-1 dans cette confrontation, mais ils n’ont pas été en mesure de donner le coup de grâce au moment opportun.

C’est satisfaisant quand même, mais on a le sentiment de ne pas avoir accompli la tâche, alors c’est pas facile. Quand tu as une équipe jeune, il arrive des erreurs , souligne l’entraîneur Steve Spooner.

Le Royal avait présenté la meilleure fiche de la LBJEQ Ligue de baseball élite du Québec cette saison avec 24 victoires en 32 matchs.

L'entraîneur des Tyrans de Gatineau, Steve Spooner, est à la tête d'une jeune équipe en 2021. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Repentigny a une équipe bâtie pour les séries. Presque tous les joueurs étaient là. C’est une équipe mature. D’être capable de compétitionner et de les chauffer, c'est positif. Une citation de :Steve Spooner, entraîneur-chef des Tyrans de Gatineau

Le pilote des Tyrans ne peut pas s’empêcher de penser à la 2e rencontre de la série et d’avoir quelques regrets après l’élimination de sa formation. On était en fin de 7e, au bâton avec les buts sont remplis et un seul retrait. Un seul coup sûr, un ballon sacrifice, une balle passée et c’était fini,, on aurait pu fermer le match , se désole Spooner.

Un bilan de saison positif

Avec une équipe très jeune, les Tyrans savaient que la saison serait éreintante et difficile.

L’équipe est toutefois passée tout près de son objectif d’avoir une fiche de ,500 avec 15 victoires et 17 défaites en saison régulière. L'organisation peut donc être heureuse sa saison malgré l’élimination hâtive.

On a vu de belles choses au bâton, j’ai eu plus de production offensive que je m’attendais. Je suis très satisfait des gars. Le petit Mathieu Lévesque au champ centre était un jeune à sa première année et il a eu une moyenne au bâton en haut de ,300. Sébastien Simard a été un des meilleurs lanceurs de la Ligue , mentionne Spooner.

Les Tyrans ont tenu tête au Royal qui a mené la LBJEQ au chapitre des victoires cette saison. Photo : Gracieuseté de la LBJEQ / Kevin J. Raftery

Nous avons eu plusieurs belles surprises. Les lanceurs ont très bien fait. J’en ai découvert plus que je ne le pensais. Mais la jeunesse de l’équipe a parfois fait mal avec des erreurs de concentration , ajoute l’entraîneur qui montre du doigt les erreurs de courses sur les buts et la défensive.

À sa première saison à la barre de l’équipe après avoir pris la relève de Mathieu Joly, l'entraîneur trace un bilan somme toute positif de son baptême dans la LBJEQLigue de baseball élite du Québec .

On a fait de belles choses. Contrairement à ce que certains ont pensé je n’ai pas été outcoaché. J’ai été capable de diriger une équipe jeune. On s’est rapproché et ça va progresser. J’ai dû m’adapter à la Ligue comme les jeunes joueurs. Mais j’ai aussi compris que je dois prendre des décisions difficiles même si c’est dur parce que c’est une ligue dans laquelle tu dois gagner , précise Spooner.