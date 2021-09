Il faut que l'inaction cesse , a plaidé Johanne Durocher, lors d'une conférence de presse, mercredi, à Montréal, aux côtés des candidats néo-démocrates Nimâ Machouf et Alexandre Boulerice et de l'ex-député de Québec solidaire Amir Khadir.

Je demande au gouvernement du Canada et aux partis d'opposition de s'engager à intervenir dans le dossier de ma fille et de mes petits-enfants, pour les rapatrier. Une citation de :Johanne Durocher

Nathalie Morin, 37 ans, vit en Arabie saoudite avec son conjoint saoudien et leurs quatre enfants.

Elle l'avait rencontré à Montréal en septembre 2001 et était tombée enceinte de lui. En 2005, elle avait pris la décision d'aller le rejoindre dans son pays. Elle n'en est jamais repartie et a eu, depuis, trois autres enfants.

Nathalie Morin pourrait revenir au Canada, mais seule. Or, elle refuse de laisser ses enfants derrière, a expliqué Johanne Durocher, selon qui sa fille est retenue en Arabie saoudite contre son gré.

Mme Durocher a donc saisi l'occasion de la campagne électorale en cours pour appeler tous les chefs de partis à agir auprès des hautes sphères politiques en Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite en émet régulièrement, des interdictions de voyager [...] et tant et aussi longtemps que quelqu'un ici ne va pas se décider à négocier avec eux, ça ne changera rien, ça va rester là , a affirmé Mme Durocher.

Des centaines de demandes

Dans ce qu'elle a décrit comme le plus long combat de sa vie, Johanne Durocher a affirmé avoir formulé des centaines de demandes aux autorités canadiennes et avoir exploré toutes les avenues possibles pour ramener sa fille et ses petits-enfants au pays.

En vain : Le Canada a abandonné ma fille , a affirmé Mme Durocher. Et elle se demande si c'est par manque d'intérêt ou de volonté politique, ou les deux .

Johanne Durocher a raconté s'être récemment fait dire par Affaires mondiales Canada qu'aucune interdiction de voyager n'avait été imposée à sa fille.

Mais c'est bien le cas, a-t-elle assuré. Nathalie n'est pas capable d'avoir les passeports saoudiens. C'est comme si leur contact [aux autorités canadiennes en Arabie saoudite] ne disait pas la vérité, je ne sais pas trop , dit-elle.

La dernière communication qu'a eue Johanne Durocher avec sa fille remonte à la fin juin. Elle a alors reçu une procuration tant écrite que par vidéo de la part de Nathalie et de son aîné, désormais majeur, qui lui accordent le droit d'intervenir en leur nom auprès d'Ottawa, a-t-elle indiqué.

Ce que je demande, ce n'est pas un traitement de faveur. Je demande au gouvernement canadien de faire son travail et de respecter son engagement envers ses citoyens. Une citation de :Johanne Durocher

Johanne Durocher affirme que l'aîné de ses petits-enfants, Samir, est maintenant majeur et qu'il souhaite venir étudier au Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pas très intelligent...

Mme Durocher a affirmé que les services consulaires que le Canada a offerts à sa fille ont rarement été empreints de sensibilité et d'empathie, de courtoisie et d'équité , comme Affaires mondiales Canada s'est engagé à le faire  (Nouvelle fenêtre) auprès des Canadiens dans le monde.

Sa fille a été victime de jugements, de stigmatisation, de commentaires méprisants et de mépris , a-t-elle déploré.

Nathalie Morin bégaie, a souligné sa mère, et cela s'accentue lorsqu'elle est stressée. Ce qui lui arrive d'autant plus en Arabie saoudite où elle doit se débrouiller en arabe, en anglais, en français .

Elle n'a pas le style, le type de femme qu'un gouvernement a envie de transformer en héros , a noté sa mère.

Mme Durocher a soutenu avoir lu, dans le dossier de sa fille, des notes des fonctionnaires canadiens comme celle-ci : Il n'est pas certain que les enfants seraient mieux au Canada avec une mère si jeune et si peu scolarisée.

Nathalie, c'est une Canadienne. Ses enfants sont des Canadiens et le rôle d'Affaires mondiales Canada, [...] c'est de dire [...] : cette femme-là veut revenir avec ses enfants et on les ramène. Une citation de :Johanne Durocher

Certes, ce n'était pas très intelligent de suivre un Saoudien dans son pays, a reconnu Johanne Durocher, qui était en désaccord avec la décision de sa fille.

Mais celle-ci n'avait que 17 ans quand elle a rencontré son conjoint, a insisté Mme Durocher, et des femmes d'un âge certain se leurrent elles aussi en s'engageant dans des relations amoureuses risquées.

Sauf qu'à 50, 60 ans on ne fait plus d'enfants et on n'a pas besoin du gouvernement canadien pour se sortir du pétrin , a fait remarquer Johanne Durocher.

Prisonnière de lois archaïques

Nimâ Machouf, candidate du NPD dans Laurier-Sainte-Marie et, en arrière-plan, Amir Khadir, lors de la conférence de presse de Johanne Durocher. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Nathalie Morin est prisonnière des lois archaïques de [l'Arabie saoudite] qui, rappelons-le, est gouverné par des fanatiques dont s'inspirent les talibans. Une citation de :Nimâ Machouf, candidate du Nouveau parti démocratique

Le gouvernement saoudien pratique l'intimidation à tous les échelons , a affirmé Amir Khadir, qui soutient Mme Durocher depuis des années.

Ces gouvernements procèdent et n'acceptent que les rapports de force , et l'approche très diplomatique du Canada n'est peut-être pas la bonne, a-t-il suggéré.

M. Khadir a parlé du cas de Nathalie Morin à des députés fédéraux et tous partagent le même souci de lui porter secours, a-t-il dit.

Ce n'est pas parce que le temps passe que le dossier est moins important, au contraire , a affirmé Alexandre Boulerice, député néo-démocrate sortant de Rosemont—La Petite-Patrie.

Selon lui, le gouvernement canadien se traîne les pieds dans ce dossier comme dans celui d'une vingtaine d'enfants canadiens qui seraient retenus dans des camps de réfugiés en Syrie.

J'espère que la volonté d'Ottawa à négocier n'est pas brimée par des considérations commerciales , a ajouté M. Boulerice, citant en exemple les ventes d'armes du Canada en Arabie saoudite .