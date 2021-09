Kim Thúy dans la longue liste du prix Giller

L’an dernier, c’est l'écrivaine torontoise Souvankham Thammavongsa qui avait gagné le prix  (Nouvelle fenêtre) pour son premier recueil de nouvelles, How to Pronounce Knife, remportant du même coup la bourse de 100 000 $ offerte par la Banque Scotia. C’est d’ailleurs elle qui a dévoilé les nominations de la longue liste mercredi.

Kim Thúy est en nomination cette année pour la version anglaise de son dernier roman, traduit par Sheila Fischman et publié par Penguin Random House Canada.

Une troisième nomination pour Kim Thúy

Dans son quatrième roman, Em, Kim Thúy revient sur la guerre du Vietnam qui a déchiré son pays natal et qui a façonné irrémédiablement les femmes et les hommes qui l'ont vécue ou qui en sont nés. L’écrivaine s’était déjà illustrée au prix Giller, faisant partie de la courte liste en 2012 pour Ru et de la longue liste en 2018 pour Vi.

Elle côtoie cette année des écrivaines bien connues comme Miriam Toews (Fight Night), qui a également reçu trois nominations en carrière pour le prix, et d’autres artistes en lice pour la première fois, comme l’écrivaine métisse Katherena Vermette (The Strangers), Casey Plett (A Dream of a Woman) et Jordan Tannahill (The Listeners).

Les autres artistes qui se disputeront les grands honneurs sont Cedar Bowers (Astra), Omar El Akkad (What Strange Paradise), Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia (The Son of The House), Rachel Rose (The Octopus Has Three Hearts), Linda Rui Feng (Swimming Back to Trout River), Aimee Wall (We, Jane) et Angélique Lalonde (Glorious Frazzled Being).

Les cinq ouvrages retenus pour la courte liste seront dévoilés le 5 octobre, alors que l’on connaîtra le gagnant ou la gagnante le 8 novembre lors d’une cérémonie télévisée. Les finalistes auront droit à une bourse de 10 000 $.

Pour les œuvres traduites, comme c’est le cas du roman de Kim Thúy, 70 % du prix va à l’auteur ou l’autrice et le 30 % restant va au traducteur ou à la traductrice.