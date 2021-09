Jonathan Roussel aurait fait trois nouvelles victimes

L'individu est détenu depuis son arrestation en juillet dernier. L’individu était de retour devant le tribunal, mercredi, au palais de justice de Sherbrooke pour fixer son enquête sur remise en liberté.

Il est déjà accusé de leurre informatique, possession et production de pornographie juvénile ainsi que pour des contacts et incitation à des contacts sexuels envers une personne mineure. Les faits reprochés seraient survenus non seulement sur les plateformes de médias sociaux Snapchat et TikTok, mais aussi en personne.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales Stéphanie Landry mentionne que trois nouvelles plaignantes se sont manifestées. Les dossiers doivent être étudiés en Beauce où il avait des causes pendantes , mentionne Me Landry.

J’ai été informé qu’il y aura de nouvelles accusations portées. Mon client consent à ce que les dossiers soient reportés au 21 septembre prochain , explique pour sa part l’avocat de la défense Robert Cliche.

Jonathan Roussel reviendra devant le tribunal lors de la journée réservée aux causes d’agression sexuelle.