La Davie n’a plus rien à craindre

À en croire tous les partis fédéraux, le chantier Davie et ses fournisseurs auront des contrats à profusion au cours des prochaines décennies, peu importe qui prendra le pouvoir le 20 septembre. Et si le gouvernement Trudeau se vante d'avoir aidé à sa relance, les oppositions crient plutôt à l'hypocrisie.

Libéraux, conservateurs, bloquistes et néodémocrates sont aujourd'hui unanimes : le Canada a besoin de la Davie dans sa Stratégie nationale de construction navale.

Exclu lors de la mise sur pied du programme sous l'ex-premier ministre conservateur Stephen Harper, en 2010, le chantier lévisien est aujourd'hui en voie de se qualifier officiellement aux côtés de Seaspan et Irving.

À la clé, de juteux contrats pour la construction de six brise-glaces de taille moyenne et celle d'un brise-glace de classe polaire. De quoi donner de l'ouvrage aux travailleurs pour au moins les deux prochaines décennies, selon le gouvernement.

Duclos prend le mérite

Le Parti libéral se targue d'être le grand responsable de ce revirement de situation et d'avoir rétabli les ponts entre la direction de Davie et Ottawa. En 2015, on est parti de très très loin. La relation avait été brisée par le Parti conservateur , lance en entrevue Jean-Yves Duclos, ministre et député sortant de Québec.

Selon lui, les résultats sont venus assez rapidement en deux mandats sous la bannière libérale, qui a à son avis corrigé une erreur historique .

En confiant à Davie la réfection de trois brise-glaces norvégiens pour la Garde côtière canadienne (GCC), le radoub de frégates de la Marine royale canadienne (MRC) et la construction de deux traversiers, les libéraux ont, croit-il, honoré leur engagement envers le chantier.

Le ministre et député sortant Jean-Yves Duclos est d'avis que les libéraux ont permis de rebâtir les ponts avec le chantier Davie. (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Reste que Chantier Davie n'est pas encore complètement qualifiée dans le programme national, destiné à doter la GCCGarde côtière canadienne et la MRCMarine royale canadienne de navires flambant neufs.

Avant de lancer les plans et devis, Davie et Ottawa doivent en arriver à une entente officielle. Préqualifié en décembre 2019, l'ajout du chantier tarde à se matérialiser, accusent les oppositions. Rien d'exagéré, plaide cependant Jean-Yves Duclos.

Indispensable

Rien non plus pour compromettre le statut du chantier dans l'avenir, lequel représente 50 % de la capacité de construction navale canadienne.

Pour le libéral, la Davie doit absolument être incorporée à la stratégie nationale afin de respecter les délais et les budgets des contrats à venir. Il mentionne que le chantier est le seul à se qualifier pour la construction des brise-glaces de programme, dont il détient une expertise.

En février, la vérificatrice générale du Canada a sévèrement blâmé le gouvernement pour les retards dans le déploiement de la Stratégie nationale de construction navale. M. Duclos est d'avis que Davie est la solution à ce problème et qu'une augmentation de la capacité sauvera temps et argent.

Le brise-glace Jean Goodwill de la Garde-côtière canadienne converti par le chantier Davie. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Les conservateurs refusent le blâme

Les conservateurs, de leur côté, en ont assez de voir leurs adversaires surfer sur l'exclusion de la Davie en 2010.

Pierre Paul-Hus, député sortant de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, n'en démord pas : l'exclusion était justifiée. C'était un chantier qui était en faillite, qui n'avait pas les capacités de faire de la construction, de recevoir des contrats à ce moment-là , rappelle-t-il à propos de l'état de l'entreprise en 2010-2011.

La direction a depuis changé et, si les conservateurs avaient obtenu un autre mandat lors des élections de 2015, dit-il, il y a fort à parier que la Davie aurait eu sa part du gâteau.

Il en prend pour preuve l'attribution de la conversion du ravitailleur MS Astérix par le gouvernement Harper à la Davie. Le projet présenté faisait du sens et nous avions confiance que cette équipe-là pouvait le faire , se souvient le candidat conservateur.

La conversion du navire-cargo Astérix, un contrat de 700 millions $, a été attribuée à la Davie par le gouvernement Harper, en 2015. (archives) Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Brise-glaces armés

Pierre Paul-Hus accuse maintenant les libéraux de tarder à confirmer Davie dans la stratégie nationale. À son avis, il y a beaucoup de promesses, mais peu de concret dans les annonces libérales des derniers mois, y compris pour les brise-glaces. Les libéraux n'ont pas de leçon à donner , décoche-t-il à son tour.

Les conservateurs, poursuit-il, confieraient rapidement la conversion du porte-conteneurs MV Obélix aux travailleurs de Lévis, complétant ainsi le projet Resolve de la Marine royale canadienne.

Le chef conservateur Erin O'Toole a aussi annoncé, début septembre, que son gouvernement procéderait à la construction de deux brise-glaces lourds armés pour la marine. Avec ces mesures, on va protéger la souveraineté canadienne, créer de bons emplois payants et développer un secteur à la fine pointe de la technologie , disait-il.

Expertise québécoise

Le Bloc québécois sera le premier à se réjouir quand les contrats de construction des brise-glaces seront signés, disait son chef Yves-François Blanchet ce printemps. Mais encore faut-il que les promesses se réalisent, prévenait-il.

Le discours n'a pas changé chez les bloquistes, qui ont taxé à maintes reprises les libéraux de faire des calculs politiques avec la stratégie navale.

Il n'y a toujours rien de signé. On peut leur donner le mérite d'avoir fait des annonces, mais c'est pas mal ça , affirme Julie Vignola, députée sortante dans Beauport–Limoilou. Cette dernière juge durement les libéraux et estime qu'ils n'ont que très peu agi au cours de leur premier mandat, majoritaire, de 2015 à 2019.

La Davie a longtemps été ignorée par les libéraux également, selon la bloquiste Julie Vignola. Photo : Radio-Canada / MARC GODBOUT

Ce n'est selon elle que sous les pressions du Bloc, notamment, que les libéraux ont fini par se tourner vers Davie pour la Stratégie nationale de construction navale.

Selon elle, le gouvernement Trudeau a eu l'occasion d'en faire plus pour Davie. Sur les 100 milliards prévus pour cette stratégie, le Québec est loin, dit-elle, d'avoir eu sa juste part avec 2 % des investissements réalisés à ce jour.

Le NPD Nouveau Parti démocratique déplore la perte d'expertise

Le Nouveau parti démocratique prend lui aussi une part du mérite dans les récents succès de la Davie. Son lieutenant pour le Québec, Alexandre Boulerice, a multiplié les sorties en faveur du chantier de Québec. Les pressions qu'on a mises avec les années ont porté fruit , soutient-il.

Les néodémocrates ont aussi foi en la capacité du chantier pour la suite des choses et feraient tout en leur pouvoir, mais pas à n'importe quel prix, pour attribuer des contrats à la Davie. C'est le plus grand chantier au Canada , insiste M. Boulerice, député sortant de Rosemont–La Petite-Patrie.

Comme les bloquistes et les conservateurs, il déplore les délais avant d'intégrer officiellement Davie à la stratégie de construction navale. Il craint que les années de vache maigre et plus récemment les hésitations du gouvernement ont fait fuir certains travailleurs expérimentés.

Sous le NPDNouveau Parti démocratique , le chantier aurait été intégré depuis longtemps .

Le Parti vert du Canada n'a pas donné de suite à notre demande d'entrevue.