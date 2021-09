Un politicien néo-écossais sauve la vie de l’un de ses concitoyens

Le 7 août 2021, Austin Doucette, un résident d’Amiraults Hill de 74 ans et enseignant retraité, participait au festival annuel de construction de meules de foin de sa communauté dans le comté de Yarmouth.

Les participants s’y réunissent pour construire des meules en forme ronde sur les marais en utilisant la technique traditionnelle de leurs ancêtres acadiens.

Austin Doucette et son coéquipier étaient en train de transporter du foin empilé sur une plate-forme surélevée, quand ce dernier a voulu prendre une petite pause pour boire un verre d’eau.

C’est à ce moment qu’Austin Doucette a ressenti un malaise.

J’ai senti que j’allais m’évanouir , se souvient-il. Vingt minutes plus tard, je suis revenu à moi, et plusieurs personnes m’entouraient.

Une question de vie ou de mort

Inconscient pendant ces 20 minutes, le septuagénaire oscillait entre la vie et la mort.

Le député Colton LeBlanc, détenteur d’une formation paramédicale, participait également au festival, ce jour-là. Il était en train de transporter du foin avec un coéquipier lorsqu’il a vu l'homme s’effondrer.

Colton LeBlanc lors de l'assermentation des députés de la Nouvelle-Écosse le 30 août 2021. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Il s’est alors précipité vers Austin Doucette et a rapidement compris que son cœur s’était arrêté. Le député a immédiatement appelé le 911 pendant qu’une autre personne pratiquait une réanimation cardiopulmonaire.

Colton LeBlanc a ensuite sondé la foule pour voir qui pouvait l’aider. Rapidement, six personnes se sont mises à faire des rotations pour effectuer le massage cardiaque, en attendant les ambulanciers.

Dans ces circonstances, on ne peut pas attendre que les ambulanciers arrivent, puisque ce sera déjà trop tard. Les chances de survies diminuent de façon considérable à chaque minute qui passe , explique Colton LeBlanc.

C’était un véritable travail d’équipe et je suis très reconnaissant des personnes qui ont aidé sur les lieux, ainsi qu’aux ambulanciers qui ont fait un travail exemplaire , ajoute-t-il.

À leurs arrivées, les ambulanciers ont utilisé un défibrillateur pour réanimer Austin Doucette.

L'importance des défibrillateurs

Colton LeBlanc a travaillé comme ambulancier paramédical pendant environ cinq ans avant d’être élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2019.

Il affirme qu’avoir vécu cet incident en tant que spectateur lui a rappelé à quel point la vie est précieuse.

Il ajoute avoir compris l’importance de former des gens aux techniques de massage cardiaque via un cours de secourisme, et de mettre à la disposition du public de nombreux défibrillateurs dans la province.

Un défibrillateur permet d'interrompre l'arrêt cardiaque à travers un choc électrique. Photo : Getty Images / hohl

Dans ce cas-ci, l’appareil le plus proche se trouvait à environ 10 minutes de route, à Tusket. C’est d'ailleurs ce qui a poussé Colton LeBlanc à ne pas se déplacer et attendre l’ambulance, car il a déterminé qu’il était plus logique de s’occuper d'Austin Doucette sur place.

Quand ce dernier a repris ses esprits, il a été transporté à l’hôpital régional de Yarmouth. Quelques jours plus tard, il a subi une chirurgie cardiaque à Halifax.

Des retrouvailles touchantes

Présentement en convalescence, Austin Doucette a pu remercier Colton LeBlanc il y a quelques jours, lors d’une rencontre que le septuagénaire a qualifiée d’incroyable.

S’il n’avait pas été là, je ne serais plus là , affirme Austin Doucette. Je lui dois ma vie.

Il a ajouté avoir voté — avant l’incident — pour Colton LeBlanc, lors des élections provinciales.

Lors de sa rencontre avec son député, Austin Doucette lui aurait déclaré à la blague : Si c’est comme cela que remercier les gens qui votent pour vous, vous allez être un homme occupé.

Pour sa part, Colton LeBlanc a indiqué qu’il avait seulement fait son devoir de secouriste.

Il s’est dit heureux d’avoir pu serrer la main d’Austin Doucette et de lui donner une accolade la semaine dernière.