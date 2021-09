Au Québec, le système d'alerte Amber est en place depuis mai 2003 et il s'agit d'un outil supplémentaire pour aider les policiers.

Le nom de cette alerte médiatique est inspiré d'un événement survenu en 1996 au Texas, alors qu'une fillette de 9 ans, prénommée Amber, avait été enlevée et tuée.

Le but est de cette alerte est de retrouver le plus rapidement possible un enfant qui fait l'objet d'un enlèvement.

Pour qu'une alerte Amber soit déclenchée, il faut toutefois que des critères bien précis soient réunis.

Christian Michaud, inspecteur et directeur adjoint aux enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec (SQ), explique qu’en plus d'avoir été victime d'un enlèvement, l'enfant doit également être en danger de lésions corporelles graves ou de mort.

Les policiers doivent aussi avoir suffisamment d’éléments descriptifs concernant le suspect, l’enfant et le véhicule utilisé pour les déplacements. Avec toutes ses informations, l'alerte Amber permet d'avertir rapidement la population par plusieurs moyens, que ce soit la radio, la télévision, l'internet, le téléphone ou les médias sociaux.

Lors du déclenchement de l’alerte, les médias peuvent identifier le suspect et l’enfant enlevé. Une fois que l’enfant a été retrouvé vivant, ils doivent taire son identité afin de respecter son droit à la vie privée.

Nous cherchons à avoir des renseignements concernant les déplacements du suspect et les citoyens sont les yeux et les oreilles de la police. Ils peuvent nous aider à faire progresser l’enquête rapidement et dans certains dossiers, leur contribution a fait avancer significativement les choses. Une citation de :Christian Michaud, inspecteur et directeur adjoint aux enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec