La SOPFIM prépare la prochaine saison contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Des équipes de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) réaliseront cet automne une récolte d'échantillons dans plusieurs forêts de la province, dont celles de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

L'organisme explique que cette cueillette intervient dans le cadre du programme d’intervention contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Elle permettra de prédire les niveaux d'infestation lors de la prochaine saison estivale. Elle doit être réalisée avant l'arrivée de l'hiver.

C'est dans ce contexte que l'organisme informe de la présence possible de ses employés près des territoires de chasse. La SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies demande aux amateurs de chasse et de pêche d'être indulgents en leur présence.