Protection du français et financement des organismes, les priorités de la SAF’Île

À moins de deux semaines du scrutin fédéral, la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF'Île) rencontre les candidates et candidats de la province pour leur faire part de ses priorités.

Fragilisation du français et précarité des organismes communautaires, Isabelle Dasylva-Gill fait la liste des défis du moment pour la communauté francophone de l'Île. Beaucoup d'organismes n'ont pas de financement stable, ça a un impact sur les services et programmes qui sont offerts , insiste la directrice générale de la SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard .

Ce n'est pas une situation viable à long terme. Une citation de :Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard

L'organisme porte-voix de la communauté a commencé à rencontrer les candidates et candidats de tous les partis, et a aussi envoyé un sondage aux organismes communautaires pour pouvoir rendre compte de leurs difficultés et enjeux spécifiques.

Isabelle Dasylva-Gill évoque également la difficulté de maintenir un poids démographique dans la province et la pénurie de main-d'œuvre, notamment en éducation, en santé et dans les secteurs de la culture et de la petite enfance.

Ce sont des secteurs essentiels quand on parle de la vitalité d'une communauté, on trouve important de faire qu'ils soient visibles , explique-t-elle.

Si l'immigration est une des solutions pour pallier le problème, là aussi la responsable fait preuve de retenue alors que le gouvernement fédéral a déjà du mal à atteindre sa cible de 4,4 % d'immigrants francophones hors Québec.

Comment une communauté va-t-elle vivre si elle n'est pas capable d'accéder à des services en français, si elle n'est pas capable de résoudre le problème du poids démographique parce que les stratégies d'immigration francophone ne remplissent pas les objectifs , s'interroge-t-elle. Comme communauté, il y a un minimum vital pour pouvoir vivre , lance la directrice.

Au lieu d'être en mode survie, on veut pouvoir vivre. Une citation de :Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard

En rencontrant les personnes candidates à l'élection, la SAF'ÎleSociété acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard souhaite les sensibiliser. Ce qu'on cherche à faire, c'est de leur dire : "Voici nos enjeux, voici notre réalité, voici l'impact que vous pouvez avoir" , dit Isabelle Dasylva-Gill.

Au menu des leviers pouvant être actionnés par Ottawa, elle insiste sur l'harmonisation et la synchronisation des politiques adoptées, des stratégies mises en œuvre pour favoriser le recrutement, notamment à l'international, un enjeu déjà évoqué par la Coopérative d'intégration francophone.