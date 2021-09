Un débat annulé en C.-B. en raison des tensions liées aux mesures sanitaires

Le risque était trop grand , a estimé l'organisatrice de l'événement, Kathleen Connolly, directrice générale de la chambre de commerce de Dawson Creek.

Alors que le ton des protestations s'intensifie, nous ne voulions tout simplement pas mettre nos candidats en danger. Une citation de :Kathleen Connolly, organisatrice du débat

Tensions

Dawson Creek à l'un des taux d'infection à la COVID-19 les plus élevés en Colombie-Britannique et l'un des taux de vaccination les plus faibles.

Les mesures sanitaires, notamment le port du masque et plus récemment, l'introduction du passeport vaccinal, crée de l’émoi dans cette communauté de 13 000 habitants.

L'an dernier, deux personnes ont été accusées de voie de fait lors d’une agression entourant le port du masque dans un magasin, et au moins une personne a été arrêtée lors d’une manifestation jeudi dernier devant l'hôtel de ville.

Selon Kathleen Connolly, le député conservateur actuel, Bob Zimmer, ainsi que d’autres élus locaux et leurs familles reçoivent des menaces.

Elle regrette l’annulation de l’événement démocratique. Honnêtement, je trouve ça vraiment déchirant. C'est tellement triste de voir nos communautés se déchirer à cause du débat sur le passeport vaccinal et la COVID.

Plutôt que de débattre, les candidats publieront des vidéos.

Les élections fédérales ont lieu le 20 septembre 2021.

Avec les informations de Betsy Trumpener