Ouverture imminente de la piscine de l’UQTR

Les détails de l’ouverture seront communiqués le 15 septembre prochain. Le recteur aura donc rempli sa promesse de livrer la nouvelle installation avant la fin de l’été. La piscine, je l’ai vue, elle est magnifique a annoncé Christian Blanchette, fébrile.

Le chantier aura été long et marqué par plusieurs imprévus. Il y avait trois phases de rénovation qui devaient s’installer sur différentes années et on a dû les faire en même temps à cause d’incidents sur le chantier , a déclaré Christian Blanchette, en entrevue mercredi, à l’émission Toujours le matin.

Dans les dernières années, des résidents de Trois-Rivières se sont mobilisés pour demander la construction d’une piscine municipale à Trois-Rivières. Pendant la fermeture de la piscine de l’UQTR, des baigneurs ont déploré devoir se rendre à Nicolet ou à Drummondville pour avoir accès à une installation ouverte à l’année.