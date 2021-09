Port du masque obligatoire à Prince Albert

Le conseil municipal de Prince Albert a adopté ces mesures à l’unanimité après avoir constaté l'augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Le maire de Prince Albert, Greg Dionne, a déclaré qu’il s'attendait à voir des taux de vaccination beaucoup plus élevés dans sa région.

Nos unités de soins intensifs sont pleines à cause de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. Nous devons rétablir les mesures de protection qui ont fonctionné pour nous et l'une des mesures les plus efficaces est le masque.

La Ville travaillera également sur un plan qui obligera le public et les employés municipaux qui ne sont pas complètement vaccinés à fournir une preuve d'un résultat négatif à un test de COVID-19 lorsqu’ils accèdent aux installations municipales.