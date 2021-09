La tournée du Festibière de Sherbrooke se met en branle 

Le Festibière de Sherbrooke s’ouvre mercredi et propose une nouvelle formule: la Tournée Festibière.

Celle-ci se déplacera dans huit microbrasseries de la région.

Nous sommes une équipe passionnée. Nous sommes excités par la tournée et de revenir à Sherbrooke , indique la directrice des communications du Festibière de Sherbrooke, Catherine Ouellet.

La tournée se déplacera dans toute la région jusqu'au 12 septembre prochain.

Les huit microbrasseries visitées Le Sage Brasseur de Cowansville

Microbrasserie Knowlton de Knowlton

Microbrasserie Hop-Station de Coaticook

Farnham Ale & Lager de Farnham

Le Refuge des brasseurs de Sherbrooke

Le Boquébière de Sherbrooke

Microbrasserie de Coaticook

La Confrérie artisans brasseurs de Sherbrooke

Les gens peuvent nous suivre sur notre site Internet pour savoir où nous sommes. L'objectif était de ramener ça à la base. Nous encourageons les amateurs de bières à se déplacer chez les brasseurs. La production est à pleine capacité. Nous donnons des cadeaux et amenons des chansonniers et faisons des dégustations. Nous sommes enthousiastes par cette formule que l’on aime beaucoup , indique Mme Ouellet.

Des balados ont été créés pour l’événement.

On jase des microbrasseries, de leurs origines. Nous apprenons davantage sur les histoires des microbrasseries et sur les dessous de l'industrie. Nous faisons un portrait global de la façon dont la bière est mise en marché et commercialisée , indique Catherine Ouellet.

Elle croit qu’il n’y a pas trop de microbrasseries.

Il n’y a jamais trop de microbrasseries. Nous aimons les découvrir. Ça renouvelle l’offre des produits. Ça incite à développer de nouveaux produits et à se démarquer , indique Mme Ouellet.

La bière officielle du Festibière de Sherbrooke, une session IPA aux fruits exotiques par Brasseurs du Monde, est disponible depuis cet été dans 400 points de vente au Québec dont les IGA et les boutiques Je bois local. Brasseurs du Monde et IGA remettront 0.25 $ chacun par canette vendue à la Fondation Charles-Bruneau afin de dépasser leur objectif de 10 000 $.