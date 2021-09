Trois Gatinois ébranlés par un séisme au Mexique

Les autorités font état d’un mort et de dégâts importants. Le séisme a été enregistré à 01 h 47 mercredi matin avec un épicentre à 11 kilomètres au sud-est d’Acapulco.

Deux Gatinois en voyage à Acapulco ont été réveillés par la secousse. Joline Babonnaud et Camil Rivest et leur bambin s'étaient rendus au Mexique pour rendre visite à la mère de M. Rivest, qui habite Acapulco.

C’est surprenant quand ça arrive. On était dans un hôtel sur le bord de la mer à 25 min d’Acapulco , soutient Mme Babonnaud. On a pris nos choses, avec notre bébé, on est sorti en courant dans la cour intérieure pour s'assurer qu’on n’avait rien au-dessus de la tête. On a manqué d’électricité. On est retourné en ville pour constater les dégâts dans l'appartement de la belle-mère , a-t-elle témoigné en entrevue aux matins d'ici mercredi.

M. Rivest compare cette secousse à celle survenue en Outaouais dans les dernières années.

Celui de Gatineau, mais c’était minime, dit-il. Les secousses qu’on a présentement sont aussi grosses que le tremblement de terre [initial].

Dommages majeurs par endroit

À certains endroits, les dommages sont majeurs selon Camil Rivest.

Dans la section hôtelière, il y a des dégâts assez majeurs. Même, dans une photo que j’ai vue, la plage s’est fissurée à l'endroit où on était, il y a eu des craques qui se sont faites dedans , décrit-il.

Sur la route, il y avait beaucoup d’éboulements de roche, des poteaux qui sont tombés sur des voitures et des choses comme ça , renchérit Joline Babonnaud.

Un couple passe devant un taxi qui a été endommagé par la chute de débris après un violent tremblement de terre qui a frappé le sud du Mexique près d'Acapulco. Photo : Associated Press / Bernardino Hernandez

Il y a des [endroits] où il n’y a pas d’électricité, des lieux où ce n’est pas éclairé, dans ces lieux, ça a dû être vraiment épeurant , soutient-elle. On a passé une bonne partie de la nuit dehors. Les gens ne rentraient pas dans les immeubles parce qu’on avait peur qu’il y ait une autre secousse. On est resté dehors jusqu'à 2 h du matin.

Le couple s’inquiète maintenant que les dommages dus à la secousse puissent compliquer leur retour au Canada.