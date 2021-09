Des sommes pour la réfection des pistes cyclables et de la route verte à Sherbrooke

Un ajout de quatre liens cyclables et la réfection de la route verte ont été annoncés, mardi, à Sherbrooke.

Un montant de 1 460 150 $ sera d’abord investi par la Ville de Sherbrooke pour quatre chantiers cyclables.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) fournira 545 667 $ dans le cadre du programme d’aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, alors que la Ville de Sherbrooke investit 61 % du montant.

Les chantiers Bandes cyclables sur les rues McManamy et Denault, entre la rue Belvédère Sud et le pont Jacques-Cartier;

Bandes cyclables sur la rue Dunant, entre la rue Belvédère Sud et la rue de Kingston;

Accotements pavés sur le chemin de Saint-Élie entre la rue Croteau et le chemin Laliberté;

Accotements pavés pour cyclistes sur les rues Wellington Sud et Queen, entre la côte de l’Acadie et la rue John-Wilson.

Ce sont des montants pour la sécurité des usagers. Nous recevons des subventions pour aller de l’avant avec ces projets , indique le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

D’ici 2030, il va se vendre plus de vélos et de vélos électriques que de voitures, alors il faut être en mesure d’avoir les infrastructures pour les accueillir. C’est une somme additionnelle à ce que nous avions prévu , signale le président de la Société de transport de Sherbrooke (STS) et du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), Marc Denault.

Il croit qu’une demande pourrait être adressée au MTQ pour que la vitesse soit réduite à 50 km/h sur la rue Wellington Sud entre la côte de l’Acadie et la rue John-Wilson.

Ce tronçon permettra de rejoindre les deux centres-ville des secteurs de Lennoxville et de Sherbrooke , mentionne le conseiller municipal, Claude Charron.

Marc Denault signale que ces projets seront soumis au comité aviseur du centre de mobilité durable.

Mise à jour de la route verte

Une portion de la route verte sera aussi refaite dans le secteur de Brompton.

La section de six kilomètres entre la rue Notre-Dame-des-Mères et la limite du territoire sherbrookois, dans le secteur du chemin de la Rivière, sera pavée d’un matériau dont les propriétés limiteront les risques de chute, d’enlisement et de perte de contrôle.

Ce nouveau revêtement permettra de répondre aux exigences de Vélo Québec afin de recevoir tous les types de vélos.

La surface était plus ou moins sécuritaire , convient M. Denault.

Une aide financière de 212 500 $ du programme d’aide aux infrastructures de transport actif du ministère des Transports du Québec fait partie du projet de 500 000 $ annoncé par la Ville de Sherbrooke, qui y contribue à la hauteur de 285 000 $.