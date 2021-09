Projet du Chemin Rhéaume : le nouveau projet approuvé par la Ville

La nouvelle mouture de son projet qui prévoit 21 lots constructibles a été approuvée par le conseil municipal de Sherbrooke lundi. Selon la Ville, cette version respecte les dispositions réglementaires.

Rappelons qu’une précédente version du projet avait été jugée non conforme au Schéma d’aménagement de la Ville par la Commission municipale du Québec, ce qui avait bloqué l’évolution du dossier.

Le maire Steve Lussier, ainsi que plusieurs conseillers municipaux se sont désolés de la tournure des événements. Ils auraient préféré que la précédente version du projet soit approuvée. La première proposition était la meilleure, souligne M. Lussier. La première version avec 50 maisons nous permettait de préserver une plus grande superficie au niveau des milieux humides, d’une préservation (NDLR: un secteur de la propriété n’aurait pas fait l’objet de développement).

Les futurs propriétaires des terrains devront composer avec une servitude de conversation qui les obligera à préserver les milieux humides présents sur leur terrain. Je vais souhaiter que les 21 propriétaires vont préserver au fil des années ces territoires d’intérêt , a souligné la conseillère Chantal L’Espérance.

Tir groupé contre la conseillère Évelyne Beaudin

Plusieurs élus ont profité du retour de ce dossier au conseil pour critiquer l’implication d'Évelyne Beaudin dans ce dossier. Ils jugent qu’elle aurait dû se rallier au conseil qui était en faveur du précédent projet plutôt que d’appuyer publiquement les citoyens préoccupés.

C’est le conseiller Julien Lachance qui a ouvert le bal. Une fois qu’une décision se prend au conseil, moi ce que j’ai compris en termes de respect de la démocratie, on accepte cela, a-t-il affirmé. Ma collègue (Évelyne Beaudoin) a joué un rôle différent puis ça me désole.

La présidente du conseil Nicole Bergeron a notamment expliqué que selon elle, le fonctionnement dans un conseil municipal était similaire à celui d’un conseil d’administration. Une fois que la majorité a décidé au conseil, on va de l’avant avec cette décision. Les gens se rallient même s’ils sont contre , a-t-elle martelé.