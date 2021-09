Le maire de Saint-Élie-de-Caxton ne sollicite pas un nouveau mandat

Pendant une longue allocution, il est revenu sur ce que lègue le présent conseil municipal après quatre années de mandat, mais il a surtout insisté sur les commentaires acerbes émis à son endroit sur les médias sociaux.

Je n’ai pas le goût de vivre ça un autre quatre ans. Je me dis que dans la vie, il y a autre chose que ça. Je l’ai fait, j’ai donné, merci bonsoir , déclare-t-il.

Robert Gauthier déplore que sa famille ait dû vivre avec ces commentaires depuis son élection. Il mentionne que son épouse et son fils ont reçu des bêtises en raison leurs liens familiaux avec lui.

Les élus municipaux sont mal supportés par la structure du ministère des Affaires municipales, la commission municipale du Québec. Toutes ces instances-là sont de bonne foi, de bonne volonté, mais dans le concret, on a très peu d’aide, très peu de soutien , affirme le maire, faisant écho à de nombreux autres élus municipaux.

Les médias sociaux, c’est un drame au Québec. Une citation de :Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton

Le maire souhaite contribuer à faire changer les choses. Il affirme être en contact avec des fonctionnaires de la Commission municipale du Québec. Je leur explique à ces gens-là que c’est bien beau les lois, mais l’application de ces lois-là, parfois, je pense que ce n’est assez strict, c’est pas assez rigoureux , précise Robert Gauthier.

Le maire a d’ailleurs fait face à un citoyen mécontent qui a employé un langage ordurier pendant la période de questions. Une pétition contenant près de 400 signatures a également été déposée pour contester la création d’un préau dans le projet de parc nature et culture.

Alors que plusieurs conseillers municipaux ont appelé les citoyens à se présenter aux prochaines élections, le maire Gauthier affirme que les aspirants élus doivent avoir la peau assez épaisse.

Il se défend de les décourager avec ses constats, mais plutôt de dépeindre un portrait réaliste de la vie d’élu municipal.

Celui qui n’aura fait qu’un seul mandat se dit fier malgré tout du travail accompli. Il mentionne la construction d’une usine d’eau potable qui dessert 200 résidents, le virage que prend la municipalité en regard de son industrie touristique et la création prochaine d’un centre de la petite enfance dont la bâtisse appartiendra à la municipalité.

Un conseil municipal renouvelé

En plus du maire, il se pourrait qu'aucun autre conseiller ne se présente de nouveau à son poste aux prochaines élections. La conseillère Lucie Hamelin affirme être toujours en réflexion à savoir si et à quel poste elle souhaite soumettre sa candidature. Elle considère la possibilité de briguer la mairie, ce qui ferait en sorte qu’il y aurait une course pour le poste malgré tout.

La conseillère Gina Lemire, élue en décembre 2020, avait déjà manifesté son intention de briguer la mairie. Elle estime que c’était la meilleure chose que [Robert Gauthier] avait à faire en prenant la décision de se retirer de la vie politique.

La candidate à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton Gina Lemire a dévoilé sa plateforme électorale le 10 août 2021. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Tout le temps que j’ai été assise à ce poste-là, je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie appuyée. J’ai senti que je devais suivre et moi, je ne suis pas une suiveuse , déclare Gina Lemire. Elle affirme qu’elle a vérifié chaque affirmation que le maire a faite lors des séances de travail, un geste qu’il n’aurait pas apprécié selon elle.

De son côté, Robert Gauthier répète que les discussions et avis contraires ont toujours été les bienvenus au sein du conseil municipal. D’autres élues ont souligné ce travail d’équipe alors qu’elles annonçaient leur retrait de la politique municipale.

Gina Lemire est loin d’être découragée par la charge de travail et l’expérience des derniers mois. J’ai eu la piqûre de la politique, j’adore ça et moi j’ai du temps. Je me dis que j’ai l’énergie, j’ai 58 ans et j’ai le goût d’aider les gens , explique-t-elle.

Son engagement phare est celui de créer un organisme à but non lucratif qui gérerait le tourisme à Saint-Élie-de-Caxton. Selon Gina Lemire, ce projet mettrait l’industrie à l’abri des aléas de la vie politique municipale et en assurerait la pérennité.