Le choix des indécis pèsera lourd dans l’issue du scrutin dans Montarville

Le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada se livrent une lutte féroce sur la Rive-Sud de Montréal pour obtenir la faveur des électeurs et la circonscription de Montarville ne fait pas exception, d'autant plus que ce déclenchement estival d'élections générales n'enchante pas tout le monde et que bon nombre d'électeurs demeurent encore indécis.

Aux dernières élections fédérales, le Nouveau Parti démocratique a presque été balayé de la carte du Québec, si bien que libéraux et bloquistes se sont partagé toutes les circonscriptions de la banlieue de Montréal.

Le candidat bloquiste Stéphane Bergeron avait remporté la circonscription de Montarville en 2019 avec près de 43 % des voix devant le candidat libéral Michel Picard qui, lui, avait obtenu plus de 35 % des suffrages.

La circonscription, qui regroupe les villes de Saint-Bruno, Sainte-Julie et Saint-Basile-le-Grand, constitue encore une fois un véritable champ de bataille et la lutte s'annonce corsée entre les deux formations politiques.

Philippe J. Fournier, créateur de Qc125 et chroniqueur politique, fait remarquer que le Bloc, qui avait fait le plein au dernier scrutin, doit travailler fort pour conserver ses acquis.

On voit plusieurs luttes serrées présentement parce que le Bloc a descendu quelque peu sous son niveau de 2019. Les libéraux se sont maintenus. Donc, Montarville, les banlieues de Montréal pourraient être en jeu. Une citation de :Philippe J. Fournier, créateur de Qc125

Philippe J. Fournier souligne d’ailleurs que Montarville constitue une circonscription pivot. Ce type de circonscriptions sont les moins certaines dans les projections , avise-t-il.

Lorsque l'écart descend en dessous de cinq points environ, on appelle ça une circonscription pivot. Cela veut dire que même si les sondages ont tort par un ou deux points, la circonscription pourrait changer de couleur , explique-t-il.

Les forces en présence

Le député bloquiste sortant Stéphane Bergeron se représente aux fédérales du 20 septembre prochain.

Vieux routier de la politique, il a défendu les couleurs du Bloc dans Verchères de 1993 à 2005, avant de devenir député du Parti québécois dans Verchères de 2005 à 2018. Connu du grand public, il a la cote, surtout chez les électeurs plus âgés.

Marie-Ève Pelchat est la candidate du Parti libéral du Canada dans Montarville. Photo : Radio-Canada

Sa principale adversaire, la candidate libérale, est Marie-Ève Pelchat, une courtière immobilière de la région âgée de 24 ans. Peu connue, elle mise beaucoup sur son jeune âge pour offrir un vent de fraîcheur.

Je pense qu'on est rendu à une époque où on doit contrer le stéréotype de l'homme blanc dans la cinquantaine qui est député. On doit surpasser ça et amener de nouvelles idées, une nouvelle vision. Une citation de :Marie-Ève Pelchat, candidate libérale

Une flèche décochée à l’endroit de son rival bloquiste. Je suis juste un jeune député qui a mûri, parce que j'ai d'abord été élu à l'âge de 28 ans. Donc, cet argument, je pense, a quand même une certaine limite , rétorque le candidat du Bloc.

Stéphane Bergeron est le candidat du Bloc québécois dans Montarville. Photo : Radio-Canada

Personnalité publique, Stéphane Bergeron semble bénéficier d’une bonne réputation. Monsieur Bergeron, tout le monde l'aime , lance une dame rencontrée au hasard. Je vais aller en terrain connu, pour le Québec , confie une autre femme.

J'y vais pour l'équipe. Je suis un gars d'équipe. Et M. Bergeron, il est spécial. Il est disponible. Il écoute les gens , explique un homme croisé dans la circonscription.

Liste des candidats confirmés dans Montarville Stéphane Bergeron – Bloc québécois

Natasha Hynes – Parti populaire du Canada

Marie-Ève Pelchat – Parti libéral du Canada

Julie Sauvageau – Parti conservateur du Canada

Djaouida Sellah – Nouveau Parti démocratique

Bien que Montarville soit la circonscription où le taux de participation était le plus élevé au Québec en 2019, les citoyens ont peu d'appétit pour ces élections fédérales.

On aurait pu attendre un bon moment avant d'avoir des élections. Ridicule! Il y a plein de gens qui n'iront pas voter à cause de ça , estime une femme interrogée sur place. Il me semble qu'il y a d'autres choses à faire dans le moment. Régler la pandémie , affirme un homme de la région.

Élections fédérales : quand la jeunesse affronte l'expérience

De nombreux indécis

La pandémie a été particulièrement difficile pour l’entrepreneure Karine Lamarre, qui a dû se résigner à fermer son restaurant Les Stories, situé à Saint-Basile-Le-Grand, et ce, malgré l'aide gouvernementale.

La femme d’affaires reconnaît avoir apprécié l’appui financier du gouvernement Trudeau aux entreprises. J'ai aimé le côté proactif du fédéral, admet-elle. Tout en me méfiant, parce que ce n'est pas de l'argent donné en cadeau. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour survivre.

Relativement satisfaite de la gestion de la crise par les libéraux, son choix n'est pas encore fait. J'hésite toujours entre les deux [partis] à ce jour , dit-elle.

Elle n’est pas la seule. Les indécis sont encore nombreux à moins de deux semaines du vote. C'est difficile de se faire une opinion , témoigne un résident du coin.

Libéral contre bloquiste, ça résume à peu près ma pensée , assure un citoyen rencontré sur le terrain. C'est vraiment un choix que je vais faire à la dernière minute , indique une électrice du comté.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau