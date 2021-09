Dans les coulisses de la préparation des chefs aux débats électoraux

Les libéraux et le momentum

Justin Trudeau lors du dernier débat des chefs de la campagne électorale fédérale de 2019. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dans le camp libéral, les stratèges espèrent tourner la page après un début de campagne difficile.

La question des armes, ça résonne là où on en a besoin , indique une source, qui espère bâtir sur un momentum retrouvé et marquer des points aux dépens des apparentes contradictions du chef conservateur sur le contrôle des armes.

Le camp libéral compte jeter le doute sur les intentions d’Erin O’Toole concernant d’autres enjeux. Pouvez-vous faire confiance au chef conservateur? , illustre un proche conseiller de Justin Trudeau. C’est sûr qu’on va vouloir faire ressortir ce double discours, qui s’exprime sur plusieurs sujets , confie une autre source libérale.

L'environnement est l’autre enjeu que les libéraux souhaitent mettre à l’avant-plan. Ça va nous aider à mobiliser les progressistes qui sont intrigués par les conservateurs , indique une autre source. Tout un bloc sera consacré au sujet, qui était presque absent du débat Face-à-Face du réseau TVA de la semaine dernière.

La préparation du chef se fait depuis déjà quelques jours, à coup de simulations et de tables rondes. Les rencontres impromptues, comme mardi soir avec des bénévoles de la campagne, font aussi partie du processus. Les questions ne sont pas écrites, les réponses doivent être spontanées , souligne un membre de l’entourage du premier ministre.

Ses conseillers soulignent le nombre de débats auxquels il a participé depuis 2015. Il a plus d’expérience, il connaît bien ses dossiers , soutient l’un de ses conseillers.

Mais le débat de jeudi, en anglais, est celui sur lequel les stratèges libéraux misent le plus. Il est critique, parce qu’il n’y a eu a pas eu encore dans la campagne , explique un conseiller du chef libéral.

Retrouver l’élan conservateur

Le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dans les rangs conservateurs, on ne se fait pas d’illusions. La dernière semaine a été difficile et l’enjeu du contrôle des armes a placé le chef sur la défensive pendant plusieurs jours.

C’est l’occasion de redonner un élan à la campagne, confie un conservateur. Je ne suis pas inquiet , assure-t-il, alors que le chef est au coude-à-coude avec Justin Trudeau dans les sondages. À ses yeux, Erin O’Toole doit répliquer aux attaques sur les armes en insistant sur son plan pour s’attaquer aux gangs de rue.

La semaine dernière, lors du premier affrontement, les attentes étaient mesurées : On s’était dit : on va commencer par ne pas le perdre , confie une source conservatrice. Erin O’Toole était personnellement satisfait de certaines attaques, comme celle touchant au bilan libéral en matière de gestion des inconduites sexuelles dans l’armée.

Un conservateur à qui nous avons parlé estime que le chef devrait aussi passer à l'attaque sur des terrains où on ne l’attend pas, comme l'environnement et le climat. Comparer le bilan canadien en la matière aux autres pays du G7, par exemple.

Maintenant, les stratèges espèrent aller un peu plus loin et expliquer plus clairement en quoi le chef peut représenter une option de rechange crédible à Justin Trudeau.

Le chef n’a aucun événement public prévu à son horaire la journée du débat. C’est l’occasion pour lui de se concentrer sur sa préparation et surtout de s’immerger davantage dans un environnement francophone.

Souvent, les événements [publics] sont en anglais, donc en restant avec l’équipe de débat francophone, ça l’oblige à parler davantage en français , confie cette même source conservatrice.

Bloc québécois : attaquer sur deux fronts

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d'un débat électoral en 2019. Photo : La Presse canadienne / Chris Wattie

Le débat le plus important, c’est toujours le prochain , lance un des membres de la garde rapprochée de Yves-François Blanchet.

Les conservateurs ont pris plus de vigueur que ne l’avait anticipé le Bloc. Au débat, le chef compte donc attaquer sur deux fronts. Yves-François n’a pas seulement le mandat de gagner, il doit aussi empêcher Erin O’Toole et Justin Trudeau de marquer des points , souligne une source. Le chef doit aussi éviter d’avoir l’air arrogant, concède un conseiller.

L’autre facteur qui inquiète un peu, c’est la présence d’Annamie Paul, la cheffe du Parti vert. Ça limite notre temps de parole , dit un conseiller. À cinq, on peut tomber dans un méchant bordel.

Le chef du Bloc se sent comme un poisson dans l’eau lors des débats en français. La semaine dernière, à la veille de la première joute oratoire, il mentionnait avoir peine à contenir son excitation.

J’ai connu des chefs très nerveux jusqu'à ne pas se sentir bien (...) Yves-François est très à l'aise, mais ça ne veut pas dire qu’il ne se prépare pas et qu’il n’est pas nerveux. C’est un défi chaque fois, mais il aime ça , explique France Amyot, la directrice des communications de la campagne du Bloc québécois.

Cinq conseillers participent à la préparation du chef cette semaine. Le défi : réussir à bien structurer les réponses, dans un format où chaque chef aura très peu de temps pour présenter ses arguments.

Un chef néo-démocrate à l’offensive?

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, lors d'un débat électoral en 2019. Photo : Radio-Canada

Quant au chef du NPD, son défi au cours des débats sera de s’imposer davantage dans les échanges. Jugé trop timide par certains commentateurs au cours du duel de la semaine dernière, Jagmeet Singh devra jouer du coude afin de transmettre ses idées et ainsi marquer un contraste , comme il le souhaite, avec Justin Trudeau.

Il n’est pas du genre à interrompre les autres , explique une stratège néo-démocrate. Elle souhaite qu’il reste lui-même , mais un débat n’est pas une conversation, convient-elle, et à cinq sur le plateau, il n’aura que quelques minutes pour se faire valoir. Ce qu’on dit à Jagmeet, c’est qu’il doit voir les occasions.

Son équipe a une cible en vue : le chef libéral. Quand Justin Trudeau fait une promesse, il ne la tient pas , lance une dirigeante de la campagne du NPD, une formule que ne cesse de répéter Jagmeet Singh depuis trois semaines.

Il veut marquer des points sur des thèmes qui lui sont chers : le logement abordable, les changements climatiques et, au cœur de sa plateforme, la proposition de taxer les ultra-riches .

À raison de séances de près de six heures par jour depuis dimanche, au cours desquelles certains collaborateurs imitent ses adversaires, le chef néo-démocrate est l’un de ceux qui a consacré le plus de temps de préparation au débat de mercredi. Et la journée se déroulera entièrement en français , nous dit-on, puisqu’il s’agit après tout de sa troisième langue, après le punjabi et l’anglais.

Le nouveau départ de la campagne verte?

La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, participera à un premier débat électoral. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Depuis une semaine et demie, la cheffe du Parti vert passe plusieurs heures par jour à se préparer pour le débat. Elle a toutefois pris une pause en début de semaine pour célébrer le Nouvel An juif, une occasion de s’aérer l’esprit et de se reposer , explique un de ses collègues.

Absente de l'affrontement du réseau TVA, car son parti ne détient pas de siège au Québec, Annamie Paul sait que des francophones vont la voir et l’écouter attentivement pour l’une des premières fois.

Rarement dans cette campagne, la cheffe des verts aura eu droit à une tribune nationale pour se faire connaître. Depuis le début, Annamie Paul déploie beaucoup d’efforts dans la circonscription de Toronto-Centre où elle espère se faire élire, et n’en sort pas souvent.

Elle va vouloir mettre ses idées à l’avant-scène et surtout s’imposer. Elle veut s’assurer que sa voix est aussi forte que celle des autres chefs , raconte une source au parti. D’ailleurs mardi, à la veille du débat, Mme Paul a dévoilé sa plateforme électorale.