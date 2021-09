Une infirmière au CIUSSS de l’Estrie-CHUS réfléchit sérieusement à son avenir dans la profession depuis deux mois. Elle se dit épuisée et déprimée. Elle déplore que les politiques en place pénalisent des infirmières qui, comme elle, songent à démissionner.

Tous les jours tu vois ton équipe couler, puis un moment tu te dis : ''Ok'' il faut que je sauve ma peau!'' , explique Rose.*

Rose fait partie des nombreuses infirmières, qui dans les derniers mois, ont dénoncé leurs conditions de travail. Bien qu’elle songe à démissionner du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, elle doit s’ajuster à des politiques contraignantes.

Depuis le 26 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux a ajouté des mesures pour encadrer la pratique des agences de placement de personnel. L’arrêté ministériel interdit à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, comme une agence de placement, d’offrir les services d’un professionnel de la santé à un autre organisme du réseau, si ce même professionnel a eu un lien d’emploi dans les 90 jours précédents.

En résumé, sur une période de trois mois, une infirmière qui démissionne d’un hôpital ne peut pas être embauchée par une agence de placement et continuer de travailler dans le réseau de la santé.

Trois mois sans salaire, ce n’est pas possible pour tout le monde. Ça bloque beaucoup de portes. Une citation de :Rose*, infirmière du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Elle se sent prisonnière de son milieu de travail et elle n’est pas seule. Plusieurs de ses collègues envisagent de faire le saut au privé pour contourner la réglementation. Il y en a beaucoup qui quittent pour le privé et qui se trouvent un emploi quelques jours ou quelques semaines après leur démission. C’est un débat interne que j’ai présentement. Est-ce que je dois quitter vers le privé moi aussi ? , se questionne-t-elle.

Le Québec n’a pas les moyens de perdre ses infirmières

La présidente de l’agence de placement Continuum, Hélène Gravel, constate un nombre record d’infirmières qui souhaitent travailler chez elle. Je n’ai jamais reçu autant de curriculum vitae. , lâche-t-elle.

La présidente de l’agence de placement Continuum, Hélène Gravel, a remarqué ce qu'elle qualifie de « panique généralisée » chez les infirmières. Photo : Radio-Canada

L’agence de placement offre aux infirmières de bâtir un horaire qui répond davantage à leurs préférences. Elle offre également de respecter le refus des heures supplémentaires obligatoires, sauf en dernier recours.

Pour Mme Gravel, l’arrêté ministériel est un frein à l’embauche ainsi qu’une cause aggravante de la pénurie de main-d'œuvre. Elle croit que si les infirmières pouvaient travailler dans les agences à la suite de leur démission, elles seraient plus nombreuses à travailler dans le réseau public.

Il y a plusieurs infirmières qui quittent ou encore elles changent de métier, ou même de province. Le Québec n’a pas les moyens de perdre ses infirmières, en pleine pénurie de main-d'œuvre. Une citation de :Hélène Gravel, présidente de l’agence de placement Continuum

*Radio-Canada a accepté de conserver l'anonymat de l'infirmière pour lui éviter des représailles. Son prénom a été changé.