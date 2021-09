Victoire légale pour une Première Nation du Nord-Ouest de l’Ontario

La Première Nation de Ginoogaming a obtenu une injonction temporaire de six mois empêchant les activités d'exploration minière à Wiisinin Zaahgi'igan, un territoire jugé sacré situé à environ 300 kilomètres au nord-est de Thunder Bay.

La juge de la Cour supérieure de l’Ontario a penché en faveur de la communauté autochtone dans cette demande d’injonction temporaire déposée au début du mois de juillet dernier.

Le tribunal a également ordonné à la province et à la Première Nation de Ginoogaming de poursuivre les consultations avant la nouvelle date d'audience prévue pour janvier 2022.

Les représentants de Ginoogaming soutiennent que la province a manqué à son obligation constitutionnelle de consulter et d'accommoder les Premières Nations avant de livrer les permis d’exploration minière.

La Première Nation de Ginoogaming fait environ 360 kilomètres carrés. Celle-ci décrit le territoire de Wiisinin Zaahgi’igan comme son grenier, son église, son cœur et son cimetière .

Un précédent légal pour d’autres batailles juridiques

Certains estiment que cette décision de la Cour supérieure de l’Ontario va créer un précédent légal dans les batailles juridiques entourant les droits autochtones, le respect des traités et des zones sacrées.

Pour l’avocate de Ginoogaming, Kate Kempton, la décision constitue un énorme soulagement , tout en sachant que l’injonction est seulement temporaire et que le travail est loin d’être terminé .

Nous n'avons pas fini. C'est une décision préliminaire , a-t-elle expliqué dans une entrevue avec CBC News.

La juge responsable de ce dossier, Susan Vella, a écrit qu’il était encore trop tôt dans le processus pour accorder une injonction permanente.

Toutefois, elle admet que la province à manqué à son obligation constitutionnelle de consultation avec la Première Nation avant de livrer le permis d’exploration minière dans la zone sacrée.

Dans ses conclusions, elle recommande à la Première Nation de Ginoogaming de poursuivre les consultations avec la province.

Selon elle, la communauté autochtone doit faire davantage de travail pour recueillir les informations dont elle a besoin concernant l'identification des lieux culturels et spirituels, et les zones clés pour la récolte médicinale, la chasse, la pêche et d'autres pratiques traditionnelles clés au sein de Wiisinin Zaahgi'igan .

Mécontentement des deux côtés

La province et la Première Nation devront retourner voir la juge en janvier 2022, moment auquel Mme Vella accordera ou non l’injonction initialement demandée par Ginoogaming.

Une injonction interlocutoire mettrait une fin définitive à l’exploitation minière dans Wiisinin Zaahgi'igan.

Selon Me Kempton, l’avocate qui représente la Première Nation, des changements superficiels au niveau des dates du projet ou de l’emplacement ne permettront pas de résoudre le problème.

Les permis n'auraient jamais dû être délivrés dans cette zone en premier lieu, alors il est très difficile d’imaginer comment la poursuite des consultations pourra résoudre ce problème. Une citation de :Kate Kempton, avocate de la Première Nation de Ginoogaming

Dans sa décision, la juge Susan Vella affirme que le tribunal est sensible au sort des sociétés d’exploitations minières prises dans cette impasse entre la Couronne et Ginoogaming .

Le président d’une de ces sociétés, Michael Malouf de Hardrock Extension Inc., dit que son entreprise a investi environ 7 millions de dollars dans l’exploration minière dans la région au cours des quatre dernières décennies.

Selon lui, les nombreuses affaires judiciaires entre les gouvernements et les Premières Nations ont créé une incertitude considérable dans l'industrie minière, en particulier pour les petites sociétés d'exploration comme la sienne.

Cette injonction est un désastre pour l'industrie minière au Canada. Une citation de :Michael Malouf, président de la compagnie d'exploration minière Hardrock Extension Inc

M. Malouf, âgé de 74 ans, ne pense pas voir la conclusion de cette bataille juridique.

De son côté, Mme Kempton s’attend également à une bataille de longue haleine, à moins que le gouvernement change de cap et reconnaisse que les premiers permis d'exploration n’auraient jamais dû être délivrés.

Selon elle, un offre de rachat et de retrait des concessions minières dans la zone sacrée de la Première Nation est toujours possible.

Il existe des mécanismes statutaires pour le faire; il suffit d'une volonté politique , conclut-elle.

De son côté, le grand chef de la nation Nishnawbe Aski (NAN), Derek Fox, accueille favorablement l’injonction temporaire, affirmant dans un communiqué de presse que la Cour supérieure a reconnu les droits des habitants de Ginoogaming .

Selon lui, le travail de la communauté de Ginoogaming a créé un précédent pour la protection des terres sacrées au Canada.

