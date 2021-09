2425 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès en C.-B. au cours de la fin de semaine

La Colombie-Britannique a enregistré 2425 nouveaux cas de COVID-19 et 15 nouveaux décès au cours de la longue fin de semaine de la fête du Travail, rapportent les autorités.

Dans un communiqué envoyé en fin de journée, les autorités ont effectué une mise à jour pour les quatre derniers jours. On rapporte actuellement 5465 cas actifs de la COVID-19.

De ce nombre, 255 personnes sont hospitalisées, dont 126 aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse des cas d’hospitalisation de 36 % depuis mardi dernier.

L’Intérieur et la Vallée du Fraser sont les deux régions les plus touchées, avec respectivement 838 et 705 nouveaux cas durant cette période.

La régie de la Santé du Grand Vancouver a quant à elle enregistré 368 nouveaux cas, Island Health, 202 et Northern Health, 312.

Plus tôt dans la journée, la province a présenté les détails de son passeport vaccinal, qui sera en vigueur dès le 13 septembre prochain.

Cette mesure s’ajoute à d’autres restrictions, dont le port du masque obligatoire dans les lieux publics, qui sont déjà en place.

Des restrictions supplémentaires ont aussi été mises en place dans l’Intérieur et le Nord de la Colombie-Britannique.

Lundi, Northern Health a aussi annoncé une éclosion parmi les patients et les employés dans le centre de soins de longue durée Jubilee Lodge, à Prince George. En date de mardi, 18 résidents et 1 employé ont été identifiés comme étant positifs à la COVID-19.

Vaccination en hausse

En date de mardi, 85,1 % de la population de 12 ans et plus en Colombie-Britannique, soit 3 943 729 personnes, ont reçu au moins une première dose.

Par ailleurs, 77,6 % des 12 ans et plus, soit 3 594 929 personnes, sont pleinement immunisés.

Les Britanno-Colombiens admissibles qui n’ont pas encore été vaccinés peuvent s’inscrire de trois façons :

en ligne via le portail du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) ;

en appelant au 1-833-838-2323. Des services sont offerts en 140 langues, dont le français;

en personne dans un point de Service BC  (Nouvelle fenêtre) .

Des cliniques sans rendez-vous accueillent aussi des gens partout dans la province.