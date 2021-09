COVID-19 : hausse marquée du dépistage dans la Capitale-Nationale

Alors que le mois dernier, de 400 à 800 personnes se faisaient dépister chaque jour sur le territoire desservi par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, lundi, ce sont plus de 1500 prélèvements qui ont été effectués.

Effectivement depuis la rentrée scolaire, donc depuis la semaine dernière, on a une recrudescence au niveau du dépistage , constate le directeur adjoint aux Services généraux de santé du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Serge Garneau.

La longue fin de semaine de la fête du Travail y est aussi pour quelque chose selon lui.

Parmi les personnes qui viennent passer un test pour savoir si elles ont la COVID-19, on retrouve beaucoup de familles.

Nos jeunes dans la Capitale-Nationale comme partout dans la province sont symptomatiques donc les nez qui coulent, mal de gorge, des symptômes qui s'apparente à la COVID , détaille-t-il.

Le directeur adjoint aux Services généraux de santé du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Serge Garneau. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Prolongation des horaires

Avec cette forte affluence, les délais d'attente se prolongent. Mardi matin, certains ont attendu jusqu'à deux heures pour pouvoir se faire dépister.

Pour faire face à l'achalandage, plusieurs centres de dépistage verront leurs horaires prolongés.

Au parc Colbert, le centre qui ne propose que du sans rendez-vous, ferme mardi à 22 h. Dans les centres du Jeffrey Hale et de la rue Clemenceau dans Beauport, la fermeture a été repoussée à 18 h.

On vient tout juste d'ouvrir des plages additionnelles. Les gens peuvent aller sur le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou appeler à la ligne covid, 1877 pour obtenir un rendez-vous dans un de ces deux sites-là et on va répéter demain , indique Serge Garneau.

À partir de la semaine prochaine, le centre de dépistage de la rue Clemenceau va ouvrir tous les jours de la semaine de 7 h à 20 h. La même chose est prévue pour celui de l'hôpital Jeffrey Hale.

M. Garneau ajoute que le ministère a prévu des formations pour que les élèves soient dépistés dans les écoles.

Ça devrait — lorsque ça va être en fonction — diminuer la volumétrie du côté des centres de dépistage , espère-t-il.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc