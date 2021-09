Une région tente d’annuler la nomination d'un médecin hygiéniste anti-confinement

Celui-ci a utilisé les médias sociaux pour critiquer les mesures de santé publique relatives à la COVID-19. Il y a écrit qu'il préférerait donner la COVID-19 à ses enfants plutôt qu'un Joyeux Festin de McDonald.

La conseillère Amy Martin, de Port Dover, affirme qu'elle n'était pas pleinement consciente de la nature des tweets du Dr Matt Strauss. Le conseil l’a embauché cette semaine en tant que médecin hygiénique pour les comtés de Haldimand et Norfolk.

Lors d'une réunion du conseil de santé mardi, Mme Martin a déclaré qu'elle savait qu'il avait publié quelques articles, mais qu'elle n'était pas au courant de ses publications sur Twitter.

Le Dr Strauss a entre autres publié live free or die (vivre libre ou mourir, traduction libre).

Le conseil va maintenant discuter de l'embauche lors d'une réunion à huis clos plus tard cette semaine. Mme Martin a participé au vote unanime en faveur de l'embauche du Dr Strauss, mais dit qu'elle le regrette maintenant.

J'attends du personnel qu'il ouvre le dossier et qu'il nous oriente immédiatement vers des options , a-t-elle déclaré.

Le Dr Strauss entrera en fonction le 14 septembre dans une région où le taux de vaccination contre le COVID-19 est l'un des plus faibles de la province.

Il est professeur adjoint de médecine à l'Université Queen's. Auparavant, il a été professeur adjoint de clinique à l'Université McMaster. Il a également exercé en tant qu'interniste et directeur médical des soins intensifs à l'hôpital général de Guelph.

Le Dr Strauss a déjà qualifié de héros les propriétaires d'entreprises qui ouvrent les portes de leurs commerces en violation des ordonnances de santé publique.

Promettre un ton différent

Le Dr Strauss n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires de CBC News.

Mais dans un article récent pour le Maple Leaf de Port Dover, celui-ci a déclaré qu’il utilise la science et tente d’évaluer les inconvénients et les avantages des confinements et du port du masque - tout comme il le fait pour tous les aspects de la COVID-19, dit-il.

Je suis ouvert à la conversation et à la critique équitable de ces opinions fondées sur la science , écrit-il. Un tel discours fait partie du processus scientifique. La politisation de ma nomination et les attaques ad hominem à mon encontre, en revanche, ne le sont pas. En fait, ces tentatives sont elles-mêmes anti-scientifiques. La science n'est pas un concours de popularité, ni un agglomérat d'opinions créditées.

Il affirme également que le ton qu'il emploie pour attirer l'attention va changer.

Il m'est parfois arrivé d'utiliser le sarcasme ou des analogies accrocheuses , a-t-il déclaré. Dans mon nouveau bureau, ce ne sera pas le cas.

Dans un article similaire, la mairesse Kristal Chopp a qualifié les récentes critiques du député libéral John Fraser concernant la nomination du Dr Strauss de grotesques et de théâtre politique de bas étage .

Mardi, Mme Chopp a déclaré que les membres du conseil qui ont voté pour sa nomination et qui ont changé d’avis depuis auraient dû prendre le temps de faire des recherches. Vous avez reçu une tablette électronique des contribuables du comté de Norfolk et j'aurais pensé que vous saviez comment utiliser Google , a-t-elle déclaré.

Des résidents très contrariés

Linda Vandendriessche, conseillère municipale de l'ouest de Norfolk, a déclaré avoir été inondée de plaintes de résidents. De plus, selon elle, c’est au personnel de vérifier l'utilisation des médias sociaux des candidats.

Les gens ne s'arrêtent pas. Ils sont très contrariés. Elle ajoute qu’elle n’était pas au courant de la position du Dr Strauss.

Heidy Van Dyk, directrice générale par intérim de la santé et des services sociaux du comté de Norfolk, affirme que l'utilisation des médias sociaux par le Dr Strauss n'était pas l'une des conditions de son emploi, mais qu'elle a été discutée pendant le processus d'entretien.

Le Dr Strauss remplace le Dr Alex Hukowich, médecin hygiéniste par intérim depuis mai.

Le Dr Shanker Nesathurai a annoncé son départ du poste en mars. Il n'a pas cité de raison, bien qu'il se soit heurté à certains membres du conseil d'administration en raison des ordonnances qu'il avait prises en vertu de l'article 22 et qui imposaient aux agriculteurs de ne loger que trois travailleurs migrants par dortoir afin de les protéger de la COVID-19.

Avec les informations de CBC News