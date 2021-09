Le choc des générations dans Longueuil–Saint-Hubert

Rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil, Denis Trudel ne passe pas inaperçu. L’artiste de 58 ans est chaleureusement salué et abordé par plusieurs passants qui lui renouvellent leur confiance. Plusieurs sont dans la cinquantaine ou la soixantaine.

Vous êtes mon candidat! , lui lance une dame qui dit voter pour le Bloc québécois depuis sa fondation en 1991. À un moment donné, il faut quand même prendre notre destin en main. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on l'espère , lui confie une autre en parlant de l'indépendance du Québec.

Les élections fédérales de 2021 ne sont pas un référendum sur l'indépendance, mais le sujet importe au comédien qui a joué entre autres dans les films Octobre et 15 février 1839, du réalisateur Pierre Falardeau. Une photo en noir et blanc du défunt cinéaste engagé, qu'il admire profondément, apparaît d'ailleurs bien en vue derrière le candidat sur sa page web.

Le français est en péril au Québec. Il n'y a pas 36 000 façons de le sauver : c'est l'indépendance du Québec. Sans l'indépendance, on n'y arrivera jamais. C'est le sens de mon engagement. Une citation de :Denis Trudel, candidat du Bloc québécois

Donc toi, t'es fédéraliste?

Denis Trudel n'a pas que des partisans, rue Saint-Charles. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas son implication dans le groupe d'humoristes politiques Les Zapartistes ou au sein du Mouvement Montréal français. Ou alors, ils sont réfractaires aux positions du Bloc québécois et de son chef, Yves-François Blanchet.

À preuve, voici un extrait d'une conversation entre Denis Trudel et un jeune électeur de Longueuil :

- Blanchet n'apportera pas grand-chose au fédéral, à part, comme il dit, les intérêts du Québec . Mais ce n'est pas ça qui va faire avancer en tant que tel le Canada.

- Donc toi, t'es fédéraliste?

- Je me considère plus comme un Canadien qui vit au Québec.

- Bien, c'est correct.

La conversation se poursuit très cordialement sur le thème de l'environnement avec l'électeur et ses deux amies, dont l'une veut s'acheter un véhicule électrique.

C'est pas mal au centre de ma campagne, ici à Longueuil, dit le candidat. Il y a toutes sortes de projets pour électrifier la flotte de transport collectif. Il enchaîne en parlant de la protection des milieux humides : Moi, je vais être là-dedans au boutte, au boutte .

« Une grande gueule »

L'indépendance demeure un objectif à long terme, mais la crise du logement est ce qui a le plus occupé Denis Trudel comme député depuis qu'il a succédé à Pierre Nantel, l'ex-député néo-démocrate devenu candidat du Parti vert en 2019.

Les gens à Longueuil savent que je suis mobilisé là-dedans, dit-il. Ils me font confiance, puis je vais continuer à taper sur le clou. S'il y a une chose qui me sert dans mon métier de comédien, c'est que je pense que je suis une grande gueule et, au Parlement, ça me sert. J'ai réussi à avoir des investissements , évoquant une somme de 9 millions de dollars uniquement investie à Longueuil.

C'est une bonne personne, il a un grand coeur pour ceux qui sont vraiment dans le besoin , confirme Chrismène Joseph, la présidente du Centre de support médical et d'assistance sociale (CESUMAS) de Longueuil. Il discute souvent du problème de logement dans la communauté, des aînés.

Chrismène Joseph est présidente du Centre de support médical et d'assistance sociale (CESUMAS) de Longueuil. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

La fondatrice d'origine haïtienne de CESUMAS ne réserve pas uniquement ses commentaires positifs à l'élu du Bloc québécois. Elle louange aussi le travail de la députée libérale sortante de Brossard–Saint-Lambert, Alexandra Mendès.

Elle nous a aidés beaucoup , dit-elle, à propos d’un programme d'échange interculturel avec Haïti et de l'intégration d'immigrants dans la région.

Liste de candidats dans Longueuil–Saint-Hubert Florence Gagnon, Parti libéral du Canada

Manon Girard, Parti populaire du Canada

Simon King, Parti vert du Canada

Jacinthe Lafrenaye, Parti pour l'indépendance du Québec

Mildred Murray, Nouveau Parti démocratique

Boukare Tall, Parti conservateur du Canada

Denis Trudel, Bloc québécois

« Dynamique et compétente »

Je suis une jeune femme dynamique et compétente, résume la candidate libérale Florence Gagnon, avec une expérience reliée à la tâche de députée.

Cartons publicitaires en main, la candidate de 32 ans dans Longueuil-Saint-Hubert remporte un certain succès au parc régional Michel-Chartrand avec la promesse libérale de créer 37 000 places en garderie à travers le pays. Le Québec, qui a son propre système de garderies, a conclu une entente de financement de 6 milliards de dollars sur cinq ans avec le gouvernement fédéral.

Est-ce que je peux compter sur votre appui? , demande-t-elle systématiquement après s'être présentée. Bien sûr, sans problème , lui répond une jeune femme assise dans l'herbe avec deux enfants. Interrogée sur les raisons de son appui, la travailleuse en garderie explique que sa famille, qui habite aussi à Longueuil, l'a convaincue des nombreux points positifs de la candidate libérale.

Florence Gagnon est la candidate libérale dans Longueuil-Saint-Hubert. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

La consultante en développement stratégique avait tenté sa chance en 2019 dans Rivière-du-Nord, dans les Laurentides. Elle avait terminé au deuxième rang, presque 18 000 voix derrière le candidat bloquiste Rhéal Fortin. Cette fois, son principal adversaire est encore bloquiste, mais elle connaît beaucoup mieux la circonscription.

J'ai grandi à Longueuil, raconte la candidate en entrevue. J'habite dans le Vieux-Longueuil. Cela fait plus qu'un an que je parcours le comté pour rencontrer les gens, pour prendre leurs opinions. Une citation de :Florence Gagnon, candidate libérale

Mme Gagnon n'a ni l'âge ni l'expérience de député de son rival bloquiste, mais la diplômée de HEC Montréal juge être bien placée pour répondre aux besoins de la population.

J'ai une formation complète en gestion et en administration, et j'ai l'expérience d'accompagner des organismes à aller chercher du financement public. Le rôle d'un député est d'aller chercher l'aide financière pour faire avancer les dossiers locaux. Je ne vois pas comment je pourrais être plus préparée et mieux expérimentée avec une formation et une expérience comme celle-ci , explique-t-elle.

L'environnement en priorité

L'environnement est une priorité très importante, sinon la plus importante de son engagement en politique. Il y a beaucoup de choses à faire dans le comté, précise-t-elle. Protéger les milieux naturels, les milieux humides, protéger l'écosystème du fleuve Saint-Laurent, continuer d'investir dans les technologies propres et dans le transport actif.

Elle dit vouloir aussi améliorer les conditions de logement à Longueuil en rappelant – comme Denis Trudel – le récent investissement d'Ottawa de 9 millions de dollars à Longueuil.

Florence Gagnon et Denis Trudel ont des parcours très différents, mais ils insistent chacun sur l'effet positif qu'ils peuvent avoir comme députés en matière d'environnement et de logement. Cependant, ce ne sont pas les seuls critères des électeurs.

En témoigne cette rencontre avec un cycliste d'un certain âge, croisé au parc Michel-Chartrand :

- Est-ce que je pourrais compter sur votre appui?

- Non, malheureusement.

- OK, mais est-ce qu'il y a des enjeux plus importants pour vous?

- Euh, l'indépendance du Québec. Je rêve en couleur, mais j'ai le droit.

- OK, mais est-ce que des dossiers locaux sont importants à vos yeux, comme par exemple l'environnement? Vous savez, dans notre programme, on veut créer plus de pistes cyclables sécuritaires. Je vois que vous avez une bicyclette, ça peut être quelque chose d'intéressant à considérer pour les élections.

- Non, comme je vous ai dit, mon idée est faite.

- D'accord, bonne journée!

Florence Gagnon et Denis Trudel ont cet autre point en commun : leur ténacité devant des électeurs réfractaires à leurs idées.