Un club francophone voit le jour dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Malgré les centaines de kilomètres qui les séparent, les francophones de Dryden, Ignace, Vermillion Bay, Sioux Lookout et Kenora ont créé un club francophone.

L’objectif est de permettre aux participants de bâtir un réseau social francophone tout en créant des occasions de se rassembler et de se divertir en français, donnant ainsi vie à la francophonie.

Le club, qui est toujours à la recherche de son nom officiel, a lancé une programmation le 3 septembre dernier.

Des activités de famille en plein air ainsi que des activités virtuelles mensuelles sont prévues. Pour souligner les débuts du club, les participants peuvent également remporter des prix.

Des communautés dispersées

Daniel Mpemba, fondateur bénévole et président du club francophone de Dryden et des environs, est arrivé dans le Nord-Ouest en septembre dernier. Il est aujourd'hui enseignant.

Daniel Mpemba est fondateur bénévole et président du club francophone de Dryden et des environs. Photo : Daniel Mpemba

Ce n’était pas facile au début. La communauté francophone m’a aidé à me sentir chez moi. J’ai eu beaucoup d’appui, et je veux rendre la pareille. Une citation de :Daniel Mpemba, fondateur bénévole et président du club francophone de Dryden et des environs

M. Mpemba assure que la distance entre les villes ne posera pas de problème au bon fonctionnement du club.

La pandémie nous a enseigné beaucoup de choses , explique-t-il. On a appris à planifier des activités en ligne et rester en contact avec la communauté virtuellement.

On veut surtout partager notre amour pour la francophonie auprès des jeunes , ajoute-t-il.

Pour sa part, l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) compte fournir une assistance logistique et administrative au projet.

Nous nous sommes rencontrés quelques fois cet été pour voir comment on pourrait organiser une association pour réunir les francophones dispersés dans notre région , raconte Samuel Nganga, agent des communications à l’ AFNOOAssociation des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario .

Même si nous sommes de petites communautés, nous sommes des francophones dans une majorité anglophone, on doit donc se réunir pour parler français , ajoute-t-il.

Selon M. Nganga, l’arrivée des nouveaux arrivants permet de donner un nouveau souffle aux communautés francophones de la région.

Les nouveaux francophones essaient d'apporter une vitalité à une francophonie qui est parfois endormie. Une citation de :Samuel Nganga, agent des communications à l’AFNOO