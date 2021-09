Douze maires de la région d’Edmonton demandent un passeport vaccinal

Le maire d'Edmonton s'est joint aux maires et mairesses de Beaumont, Spruce Grove, Saint-Albert, Stony Plain, Devon, Parkland, Morinville, Sturgeon, Strathcona, du comté de Leduc et de la Ville de Leduc dans la lettre.

Nous, les signataires, demandons au gouvernement provincial de mettre en place un passeport vaccinal, une mesure que 77 % des Albertains sondés (lors d'un sondage Léger) soutiennent , peut-on y lire.

Ensemble, [les municipalités de notre région] avons le plus grand nombre de citoyens actuellement hospitalisés et en soins intensifs , ajoutent-ils.

La lettre salue les mesures annoncées le 3 septembre, notamment le retour du port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs.

Toutefois, elle précise que les mesures devraient être cohérentes dans tous les secteurs et dans toute la province . Les signataires sont en faveur du port du masque dans les écoles et les établissements postsecondaires.

Nous voulons une approche pancanadienne, une sorte d'approche commune à toutes les provinces , a indiqué William Choy, le maire de Stony Plain lors d’une entrevue. Nous voulons nous assurer que tout le Canada est sur un pied d'égalité afin de comprendre comment nous naviguons dans l'ensemble du pays.

Les signataires demandent également un meilleur accès aux données régionales sur la COVID-19 afin d’être en mesure de mieux répondre aux besoins de leurs communautés.

Pour finir, les auteurs de la lettre demandent plus de leadership et de transparence de la part du gouvernement de Jason Kenney. Nous devons comprendre le plan de la province et les priorités en lien avec la pandémie pour les jours, semaines et mois à venir , indiquent-ils dans la lettre.

Des petites entreprises demandent aussi le passeport vaccinal

Deux propriétaires de petites entreprises à Edmonton ont pris la parole lors d'une conférence de presse organisée par le NPDNouveau parti démocratique de l'Alberta mardi après-midi.

Selon eux, la mise en place d’un passeport vaccinal est la solution nécessaire afin de permettre la survie des petites entreprises œuvrant dans le secteur événementiel tout en assurant la sécurité de leurs employés et visiteurs.

Nous avons besoin d'un passeport vaccinal qui aidera les entreprises et les événements à assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel , a affirmé Rob Browatzke, le propriétaire d’Evolution, un club de danse et une salle de spectacle à Edmonton.

Selon lui, les mesures en place actuellement, comme l’interdiction de vendre de l’alcool après 22 h dans les bars et les restaurants, ne font que nuire aux petites entreprises et ne changeront rien aux chiffres liés à la COVID-19.

Tyson Boyd, le propriétaire de Starlite Room, est du même avis. Il a indiqué vouloir la mise sur place d’un passeport vaccinal immédiatement afin de permettre des jauges plus larges et remettre l'industrie sur pied .