Saguenay peut faire mieux en matière de sécurité civile, selon la vérificatrice générale

C’est ce qu’a constaté la vérificatrice générale (VG) de la Ville en procédant à un audit de performance axé sur la sécurité civile. Sylvie Jean, dont le rapport 2020 a été déposé au conseil municipal ce soir, avait déjà commencé à se pencher sur cette question avant la pandémie de COVID-19. La crise sanitaire et d’autres sinistres pouvant survenir éventuellement ont rendu l’exercice encore plus pertinent, a indiqué la vérificatrice générale lors de la présentation du rapport aux journalistes mardi après-midi.

Selon la VG, il existe une culture de risques à Saguenay et l’administration municipale doit améliorer sa performance et sa connaissance de ces risques. Sylvie Jean croit qu’un mandat plus clair devrait être donné à l’instance chargée de coordonner les mesures d’urgence en cas de sinistre, lequel est formé de représentants de la sécurité publique et de fonctionnaires de la Ville.

L’importance de la fonction de la sécurité civile justifie un encadrement de plus haut niveau afin de soutenir son développement et d’exercer la surveillance qui s’impose , résume Sylvie Jean.

Strictement au sujet de la pandémie, la VG est d’avis que pour être mieux préparée en la matière, la Ville doit exercer un suivi sur les risques qui évoluent dans le temps, identifier, analyser et documenter les risques . Elle attire l’attention sur l’importance de dresser des bilans exhaustifs et d’agir en rétrospection après l’implantation de mesures d’urgence. Parmi les 16 recommandations contenues dans son rapport, elle propose que des plans de continuité de services soient dressés.

J’ai constaté que la Ville a identifié ses services essentiels, mais que les activités et l’ensemble des ressources de toutes natures pour les soutenir ne sont pas identifiés , écrit Sylvie Jean, dans la portion sommaire du rapport.

Des failles au chapitre des ressources

La vérificatrice générale a aussi observé que les employés nécessaires au maintien des services essentiels dans une situation critique comme celle provoquée par la crise du coronavirus ne sont pas identifiés ni leurs remplaçants, qu’aucun scénario de redéploiement du personnel n’a été prévu advenant un taux d’absentéisme des employés concernés et qu’aucune mesure pour assurer la continuité des activités confiées à l’externe n’est prévue.

Les recommandations de la vérificatrice générale ont été soumises aux services municipaux concernés. Le coordonnateur des mesures d’urgence de Saguenay, le chef du Service de sécurité incendie, Carol Girard, devra élaborer un plan d’action et le soumettre à la direction générale et à la vérificatrice générale, qui s’assurera que ses recommandations sont mises en œuvre.

Sylvie Jean souhaite aussi que le plan municipal en matière de sécurité civile soit plus facilement accessible aux citoyens. Actuellement, la Ville fait référence à un plan de gestion des risques en cas de sinistre, ce qui rend les recherches, notamment sur Internet, plus complexes.

Sécurité informatique

L’an dernier, l’essentiel du rapport de la vérificatrice générale portait sur la sécurité informatique. Sylvie Jean avait relevé des risques importants de cyberattaques et des enjeux en matière de protection des renseignements personnels, particulièrement ceux d’employés municipaux. Au cours du dernier exercice de vérification, la sécurité des systèmes a été mise à l’épreuve de façon aléatoire.

On a vraiment procédé à des tests d’intrusion sur les systèmes. On n’a pas averti personne. On a essayé de rentrer dans les systèmes externes et les systèmes internes à la Ville. On a vu leur temps de réaction. Il y a effectivement des recommandations émises dans les années antérieures qui ont été mises en place. On a vu qu’elles ont porté fruit parce qu’ils ont réagi à certaines choses , a relaté la vérificatrice générale.

Des déficiences ont cependant été remarquées, lesquelles ne peuvent être détaillées pour des raisons de sécurité. Sylvie Jean a cependant indiqué que toutes les lacunes constatées ont fait l’objet d’un rapport au service des ressources informationnelles, qui devra procéder aux correctifs nécessaires.

Enfin, le bureau de la vérificatrice générale a analysé les états financiers audités de 21 organismes recevant des subventions annuelles de 100 000 $ et plus. Il a aussi vérifié les états financiers de la Ville en collaboration avec une firme externe. Un rapport a été déposé au conseil à ce sujet le 5 mai.