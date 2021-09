L’aéroport Billy Bishop de Toronto rouvre après 17 mois d’inactivité

L’aéroport Billy Bishop, situé au centre-ville de Toronto, a rouvert ses portes mercredi, après plus de 17 mois d’inactivité. Les transporteurs Porter et Air Canada y reprennent une poignée de vols.

Porter, qui a cloué tous ses avions au sol depuis le 21 mars 2020, dessert de nouveau ses trajets entre Toronto, Montréal, Ottawa et Thunder Bay.

Ça a été 17 mois très difficiles, donc c’est très excitant de relancer nos vols à Billy Bishop. Une citation de :Michael Deluce, président et chef de la direction, Porter Airlines

D’autres vols - au Québec et dans les Maritimes, notamment - s’ajouteront d'ici le 6 octobre. Des destinations américaines comme Boston, Chicago, New York et Washington recommenceront dès le 17 septembre.

D’ici là, nous aurons ramené environ 60 % de nos itinéraires pré-pandémie , affirme le PDG de Porter, Michael Deluce.

Porter Airlines reprend ses activités à l'aéroport Billy Bishop de Toronto, après plus de 17 mois d'inactivité. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Il indique qu’environ 700 employés sont de retour au travail durant la première phase de la reprise. Il précise que davantage de personnel sera ajouté aux horaires à mesure que d’autres vols et destinations s’ajouteront.

Le transporteur aérien compte normalement 1400 travailleurs parmi ses effectifs.

Trois fois moins de vols chez Air Canada

Air Canada, de son côté, reprend sa liaison entre Montréal et Toronto, mais seuls cinq vols aller-retour par jour sont désormais offerts, plutôt que 15, comme c’était le cas avant la crise sanitaire.

L’entreprise dit avoir rappelé près de 5500 employés depuis le début du mois de juillet, mais n’a pas fourni de données spécifiques à l’aéroport Billy Bishop.

L’aéroport est apprécié des voyageurs d'affaires pour sa proximité avec le centre-ville et les multiples correspondances pratiques avec notre réseau mondial via Montréal , a déclaré Mark Galardo, premier vice-président d’Air Canada à la planification du réseau et à la gestion du chiffre d'affaires, par voie de communiqué.

Air Canada n'offre pour le moment que cinq vols aller-retour entre Toronto et Montréal chaque jour, comparativement à 15 vols avant la pandémie. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal ( UQAMUniversité du Québec à Montréal ), estime que l’industrie aérienne mettra des années à se remettre des contrecoups de la pandémie.

La demande est là mais on est encore très loin de revenir à la situation normale. On n'est même pas encore arrivé à 50 % de l'avant-pandémie. Une citation de :Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile, UQAM

L'expert ajoute toutefois que la réouverture de l’aéroport Billy Bishop aura d’importantes retombées économiques pour d’autres secteurs connexes du centre-ville de Toronto, tels que les compagnies de taxi et de covoiturage, les commerçants de l’aéroport, les services d’entretien, ainsi que les hôtels et restaurants locaux.

Mardi, le gouvernement canadien a rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers pleinement vaccinés, ce qui devrait stimuler davantage la demande lorsque les vols américains reprendront la semaine prochaine, soutient-il.

Expansion de Porter, un pari gagnant?

Porter annonçait récemment avoir conclu une entente pour acheter jusqu’à 80 avions d’Embraer afin d'offrir des vols à partir de l'aéroport Pearson de Toronto. L’entreprise veut ainsi desservir plus de destinations sans escale au Canada et aux États-Unis ainsi qu'au Mexique et dans les Caraïbes.

M. Ebrahimi dit que ce plan peut sembler contradictoire à première vue, étant donné l’état de l’industrie aérienne au pays, mais il croit au contraire que c’est le moment idéal d’investir dans la future croissance du transporteur.

Nous avons beaucoup d'avions sur le marché et nous avons beaucoup de pilotes sur le marché, ce qui fait que le coût d'expansion d'une compagnie aérienne aujourd'hui est moins élevé qu'avant la pandémie , explique-t-il.

Donc ceux qui ont des reins solides ou qui ont accès à des financements patients, c'est le moment idéal et je pense que Porter va dans cet esprit-là et, à mon avis, il y a de fortes chances que son pari soit gagnant.

Porter a conclu cet été un accord avec Ottawa pour des prêts d'une valeur maximale de 270,5 millions de dollars, dont 20,5 millions destinés à rembourser les passagers pour des vols annulés en raison de la pandémie.