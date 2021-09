TCI Fund Management veut élire de nouveaux administrateurs au CN et virer le PDG

En désaccord avec la tentative d'acquisition de Kansas City Southern (KCS), l'un des principaux actionnaires du Canadien National (CN) veut convoquer une assemblée spéciale afin de faire élire de nouveaux administrateurs et de mettre à la porte le chef de la direction, Jean-Jacques Ruest.

Chris Hohn, fondateur de TCIThe Children’s Investment Fund Management, accuse les membres du conseil d'administration du transporteur ferroviaire montréalais d' incompétence et qualifie le président et chef de la direction de faible .

Il estime que les membres du conseil auraient dû anticiper le rejet de son offre d'achat de 33,6 milliards de dollars américains (42,5 milliards de dollars canadiens) par les autorités réglementaires.

Le conseil n'est pas crédible, et de nouveaux administrateurs sont nécessaires. Une citation de :Chris Hohn, fondateur de TCI The Children’s Investment Fund Management

Le CNCanadien National n'a pas commenté les critiques du fonds londonien, qui est le deuxième actionnaire en importance avec 5,17 % des actions en circulation.

Le CNCanadien National a répondu qu'elle accordait de l'importance à tous ses actionnaires , dans une déclaration écrite : Comme nous l'avons fait tout au long du processus de regroupement avec le KCS et comme nous le faisons toujours, nous prendrons des décisions mûrement réfléchies dans l'intérêt de tous nos actionnaires et intervenants et conformément à nos priorités stratégiques.

Pour M. Hohn, l'offre du CNCanadien National n'était qu'une copie de l'offre du Canadien Pacifique (CP), qui traduisait une action défensive et un manque de réflexion stratégique .

En mars, le CPCanadien Pacifique avait fait une proposition d'acquisition à KCSKansas City Southern . Le CNCanadien National avait surenchéri avec une offre monétaire supérieure, mais qui soulevait des questions quant à son approbation par les autorités réglementaires.

Le 31 août, le Surface Transportation Board (STB) a refusé au CNCanadien National la demande de mettre les actifs de KCSKansas City Southern en fiducie avec droit de vote. KCSKansas City Southern a annoncé dimanche qu'elle reprenait les négociations avec CPCanadien Pacifique quant à son offre de 31 milliards de dollars, qui expire le 12 septembre prochain.

La décision du STB rend un mariage entre le CPCanadien Pacifique et KCSKansas City Southern plus probable, juge Kevin Chiang, de Marchés mondiaux CIBC. Nous pensons que le CN ramènera son attention vers l'amélioration de son efficacité opérationnelle.

Patience mise à rude épreuve

Les autres principaux actionnaires du CNCanadien National n'ont pas souhaité réagir ou n'ont pas répondu à notre appel.

La patience des investisseurs s'effrite , juge toutefois Cherilyn Radbourne, de Valeurs mobilières TDToronto-Dominion . L'analyste croit que les succès passés d'investisseurs activistes dans l'industrie ferroviaire pourraient rendre attrayante la proposition de TCIThe Children’s Investment Fund Management.

Mme Radbourne note que le ratio d'exploitation du CNCanadien National à 62,7 % est moins bon que celui du CPCanadien Pacifique à 57,7 %. Chaque diminution d'un point de pourcentage représenterait une augmentation du bénéfice par action de 0,16 $ à 0,18 $ pour l'entreprise montréalaise, selon elle.