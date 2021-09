Avertissement d’orages violents à Toronto; nuages en entonnoir dans le Sud-Ouest

Environnement Canada a émis des avertissements de tornades pour deux régions du Sud-Ouest de l'Ontario, mardi après-midi. De plus, des avertissements d'orages violents ont été émis pour Toronto.

L'avertissement d'orages violents a été émis pour les régions de Toronto, Hamilton, Waterloo - Wellington, York - Durham, Peterborough - Kawartha Lakes, Oxford - Brant, Halton - Peel, Dufferin - Innisfil et Barrie - Orillia - Midland. Pour certaines de ces régions, un avis avait été émis plus tôt dans la journée; celui-ci a été mis à jour et est passé d'avis à avertissement vers 19 h.

De plus, des images publiées sur les médias sociaux peu après 17 h semblent montrer des dégâts causés par des orages violents. Une vidéo semble d'ailleurs montrer la formation d'un nuage en forme d'entonnoir.

Pour le moment, la présence d'une tornade n'a pas été confirmée ou infirmée par Environnement Canada.

Les avertissements de tornade avaient été mis pour Grey - Bruce et Waterloo - Wellington.

Des internautes qui affirment être dans la région de Port Elgin ont publié plusieurs photos de l'orage.