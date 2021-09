Preuve vaccinale exigée pour accéder à la Place TD, à Ottawa

Dès le 12 septembre, seule une preuve de vaccination permettra aux visiteurs de 12 ans et plus d’assister aux événements intérieurs et extérieurs de la Place TD, à Ottawa. Contrairement à ce qui avait été annoncé le 23 août, un test négatif à la COVID-19 ne sera finalement pas suffisant.

L'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), qui gère le parc Lansdowne, et la Place TD ont justifié cette décision en raison des taux de vaccination encore inférieurs à ce qu’ils devraient être ainsi qu’ aux nouveaux variants qui apparaissent .

Il est de plus en plus nécessaire que l’ OSEGOttawa Sports and Entertainment Group et la Place TD adoptent des mesures supplémentaires pour aider à protéger la santé et la sécurité de nos invités, de nos employés et de la collectivité en général , indiquent-ils dans une déclaration publique.

Cette obligation vaut également pour tous les membres du personnel qui sont appelés à travailler lors de ces événements au domicile du Rouge et Noir d’Ottawa et des 67 d’Ottawa.

Lorsque les 67 d’Ottawa reprendront leurs activités, il faudra une preuve de vaccination pour assister aux matchs de l'équipe de la OHL (archives). Photo : Gracieuseté de Valerie Wutti / 67 d'Ottawa

Il sera nécessaire d’avoir obtenu sa deuxième dose plus de 14 jours avant de se rendre à l’un de ces événements. En plus de la preuve de vaccination, les invités et les employés seront également appelés à fournir une pièce d’identité avec photo afin de pouvoir franchir les tourniquets de la Place TD.

Quant aux enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas admissibles à la vaccination, ils devront simplement remplir le questionnaire de dépistage de santé .

Il est cependant spécifié que cette mesure ne touche pas les citoyens qui montreront la preuve de leur exemption médicale spécifiant qu’ils ne peuvent pas être vaccinés contre la COVID-19.

Depuis l’annonce du 23 août, le gouvernement de l’Ontario a finalement annoncé son intention de suivre la décision du Québec en exigeant un passeport vaccinal, à partir du 22 septembre, pour accéder à des lieux publics non essentiels tels que les restaurants et bars (hors patio), les concerts, les salles de sport, les événements sportifs ainsi que les cinémas.

Les masques demeurent obligatoires sur place en tout temps, sauf pour manger ou pour boire.