Des citoyens de Sainte-Thècle critiquent les travaux sur leur rue

Des citoyens de la rue Notre-Dame, la principale rue à Sainte-Thècle, sont en furie contre la Municipalité. La municipalité a complété les travaux de son réseau d'égouts et l’asphaltage des trottoirs avant qu'ils ne puissent être raccordés au système d'égouts municipaux.

Or, les résidents sont responsables de trouver une entreprise pour effectuer les travaux de branchement à l'égout municipal, ce qui s'avère être une mission trop périlleuse pour certains entrepreneurs qui n’osent pas s’y aventurer. C'est que les entrepreneurs seraient tenus responsables advenant un bris du trottoir.

Les citoyens dénoncent le fait que la Municipalité ait procédé à l'asphaltage des trottoirs avant même que les domiciles soient rattachés au réseau, accentuant ainsi le risque de bris.

Une résidente de la rue Notre-Dame souhaiterait que la Municipalité soit responsable en cas de bris pendant les travaux de raccordement. Sur la rue, il y a beaucoup de [résidents] qui sont angoissés à cause de ça, moi la première , déplore Nicole Déry.

Elle affirme que l’entrepreneur qu’elle avait engagé s’est vu refuser l’accès au chantier, même la fin de semaine, avant que les travaux d’asphaltage soient terminés, disant peut-être que ça les aurait empêchés pour la circulation de leurs camions.

Nicole Déry ajoute qu’elle avait été prévoyante et qu’elle avait signé un contrat avant le début des travaux. L’entrepreneur s’est depuis désisté.

Des citoyens rencontrés indiquent que l’entrepreneur du chantier est prêt à réaliser les travaux, mais que l’opération leur coûterait trois fois plus cher. La Municipalité rétorque que l’entrepreneur est certifié et qu’il a une assurance advenant un bris, ce qui n’est pas le cas d’un entrepreneur non qualifié.

Extension du délai de branchement

La directrice générale de Sainte-Thècle, Valérie Fiset, indique que la construction des trottoirs était de mise pour respecter les délais prévus des travaux avec l’entrepreneur du chantier, de même que pour assurer la sécurité des passants.

C’est une procédure qui est habituelle. On a fait plusieurs autres rues au courant des années précédentes et la procédure a toujours été la même , affirme-t-elle.

Dans une lettre envoyée aux citoyens concernés, la Municipalité indique qu'elle a installé, lorsque possible, la tuyauterie à deux mètres des terrains et estime ainsi que le risque de bris est faible. La direction générale note que le risque est davantage présent lorsque les propriétés sont près de la rue , ce qui est le cas de plusieurs d’entre elles sur la rue Notre-Dame.

Des poteaux marquent l'emplacement des égouts devant une résidence de Sainte-Thècle. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Une courte fenêtre pour effectuer les travaux aurait été proposée aux citoyens, avant l’asphaltage des trottoirs, selon la directrice générale. Elle reconnaît que la pénurie d’entrepreneurs cette année a joué en défaveur des citoyens. Ils ont été avisés tardivement et n’ont pas pu réaliser les travaux à temps.

Les citoyens avaient initialement six mois suivant la disponibilité du réseau devant leur domicile pour se brancher au réseau d'égout. Pour atténuer la tension citoyenne, la Municipalité propose de laisser plus de temps, jusqu’au printemps prochain, pour le raccordement.

La Municipalité croit qu’en [allongeant] le délai, ça devrait régler la situation pour la majorité des citoyens , affirme la directrice générale. Elle précise que les citoyens de la rue Notre-Dame sont actuellement branchés à un réseau privé et qu’ils ne sont pas mal pris même si les travaux se font au printemps.

Une séance du conseil municipal est prévue mardi soir et la solution sera proposée aux citoyens.

Les travaux prévus depuis plusieurs années se chiffrent à plus de 10 M$, ce qui représente trois fois le budget annuel de Sainte-Thècle.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel