Anglade veut faire de l’accès aux services de garde un droit

C'est ce qu'a annoncé, mardi, la cheffe libérale Dominique Anglade dès son arrivée au caucus présessionnel de sa formation politique qui se tiendra jusqu'à jeudi à Orford, en Estrie.

Elle a rappelé que plus de 50 000 petits Québécois attendent une place en garderie, soit 9000 enfants de plus qu'en octobre 2018.

Pour chaque enfant qui attend sa place, c'est une famille qui angoisse, ce sont des parents qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail, a souligné Mme Anglade en point de presse.

La loi reconnaît déjà que tout enfant a le droit de recevoir [...] des services de garde éducatifs personnalisés de qualité . Mais ce droit s'exerce en tenant compte de l'organisation et des ressources disponibles, notamment.

Dominique Anglade souhaite que tous les parents québécois aient accès à une place subventionnée de qualité, à tarif unique, peu importe leur région ou leur revenu.

Si vous avez un jeune qui a sept ans, et […] vous dites : ''Écoutez, mon jeune ira à l'école cette année''. Est-ce que vous pensez qu'on va lui répondre : […] ''On n'a pas de place dans l'école, on va le mettre sur une liste d'attente?''

On n'accepterait pas ça aujourd'hui au Québec. Bien il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait l'accepter pour des enfants entre 0 et 5 ans , fait valoir la cheffe libérale.

1,2 milliard $ par année pendant 5 ans

Le PLQ propose un plan de 1,2 milliard $ par année, sur cinq ans, qui consisterait à :

modifier la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'intégrer un droit à une place en service de garde, soit un droit similaire à celui prévu dans la loi sur l'instruction publique;

compléter le réseau pour que les 51 000 enfants en attente d'une place en service de garde aient tous une place, notamment en priorisant la création de places poupons (0-18 mois) et en milieu de travail;

convertir 67 000 places non subventionnées en places subventionnées pour que tous les parents payent le même prix;

bonifier le salaire de l'ensemble des éducatrices et mettre en place une échelle salariale distincte pour les éducatrices qui possèdent une technique ou une formation universitaire en petite enfance;

créer un programme de formation accélérée en petite enfance similaire à celui créé pour les préposés aux bénéficiaires lors de la pandémie de la COVID afin de recruter et former rapidement 10 000 éducatrices.

Changement de vision

Mme Anglade l'admet : elle s'éloigne une fois de plus du Parti libéral de ses prédécesseurs, qui n'a pas toujours su privilégier le développement de places subventionnées.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a d'ailleurs accusé le PLQ sur Twitter mardi d'avoir freiné le développement pendant 15 ans .

C'est clair que c'est un changement de vision par rapport au passé présenté par le Parti libéral avant, a reconnu Mme Anglade. La vision que l'on propose n'en est pas une où il va y avoir différents systèmes en parallèle.

On veut un système qui soit équitable pour tous.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a aussitôt salué la nouvelle position du PLQ en matière de services de garde.

Selon sa présidente, Valérie Grenon, le PLQ propose une vision beaucoup plus moderne et près de la réalité des acteurs du réseau .

C'est un changement qui est le bienvenu, a-t-elle affirmé par voie de communiqué. Il n'y a rien qui doit empêcher le Québec de finalement offrir de meilleures conditions de travail et une place à chaque enfant.

Les 28 députés du PLQ sont réunis en caucus à Orford pour préparer la rentrée parlementaire. Les travaux de l'Assemblée nationale reprennent le 14 septembre.