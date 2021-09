Des restrictions régionalisées en cas de hausse des cas de COVID-19 en Ontario ?

Selon le Dr Kieran Moore, ces approches régionalisées seront la clé pour éviter des restrictions à plus grande échelle.

Si une augmentation marquée des cas de coronavirus est observée dans une région donnée, notre objectif est d'être très précis et de limiter tout effet sur les écoles, les salles de classe ou les fermetures généralisées , a-t-il noté en marge de commentaires sur la rentrée scolaire lors d'une conférence de presse.

Il a cité l'exemple du comté de Windsor-Essex, où une reprise épidémique se traduit actuellement par un taux de contamination de plus de 100 par 100 000 habitants, une donnée plus élevée qu'ailleurs en Ontario.

En conséquence, le médecin hygiéniste en chef local, le Dr Wajid Ahmed a fait mettre en place des restrictions qui s'ajoutent à celles en vigueur dans la province.

À partir de mardi, les bars, restaurants et boîtes de nuit doivent fermer au plus tard à minuit, tandis que des mesures sont prises pour réduire les risques de transmission lors des mariages et autres cérémonies. Enfin, les écoles doivent mettre en place des mesures pour limiter les regroupements d'élèves.

Cet ensemble d'options aide à limiter la propagation de COVID-19 dans ces environnements, à maintenir les commerces ouverts et à augmenter le recours à la vaccination. Une citation de :Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Avec la progression du variant Delta, plus contagieux, le risque augmentera tout au long de l'automne et de l'hiver, a expliqué le Dr Moore.

Il s'est enfin adressé aux quelque 800 000 Ontariens admissibles qui ne l'ont pas fait à recevoir leur première dose de vaccin contre le coronavirus, alors que le passeport vaccinal ontarien entrera en vigueur le 22 septembre.