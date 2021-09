Le Manitoba investit 1 M$ supplémentaire en santé mentale en contexte scolaire

Le gouvernement du Manitoba annonce un investissement supplémentaire d’un peu plus d’un million de dollars pour prendre soin de la santé mentale des étudiants et des membres du personnel dans le contexte de la rentrée scolaire.

La ministre de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances, Audrey Gordon et le ministre de l'Éducation Cliff Cullen en ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse mardi devant les locaux de la Division scolaire Louis-Riel à Winnipeg.

La COVID-19 continue d'avoir des impacts significatifs sur la santé mentale des étudiants et des enseignants à travers la province. Le gouvernement s'engage à soutenir leur bien-être alors qu'ils retournent à l'école , indique Mme Gordon.

Cette somme appuiera des initiatives qui visent entre autres à parler de santé mentale, à offrir de la formation en santé mentale aux enseignants, offrir les outils et le soutien appropriés aux étudiants et à prendre soin du personnel scolaire.

Un montant d'environ 380 000 dollars de l'enveloppe ira à l'Association canadienne pour la santé mentale pour soutenir le personnel scolaire, et pour évaluer les besoins en santé mentale ,note Mme Gordon. L'argent servira aussi pour des ressources en ligne en français et en anglais.

De plus, 100 000 dollars seront destinés à l'organisme Sources of Strength, qui intervient dans la prévention du suicide pour faire la traduction de matériel vers le français. Par ailleurs, 50 professionnels de l'éducation supplémentaires seront formés, sans oublier l'augmentation du nombre d'écoles secondaires qui participent au programme, indique un communiqué de presse de la province.

L'argent servira également à former des éducateurs à la prévention du suicide, qui formeront ensuite les élèves de plus de 15 ans, les autres enseignants et les parents.

Une partie du montant servira également au perfectionnement professionnel, axé sur les traumatismes et les enjeux culturels qui s’y rattachent, afin d'aborder les effets des traumatismes à long terme causés par la pandémie. Un projet pilote misera aussi sur l'engagement des aînés et sur leur sagesse pour améliorer le bien-être dans les écoles.

L'an dernier, le Manitoba a investi 2,5 millions de dollars spécifiquement pour la santé mentale des étudiants pendant la pandémie de COVID-19. Les ministres Gordon et Cullen ont également rappelé que depuis 2019, le Manitoba a injecté 50 millions de dollars pour améliorer les services en santé mentale et en prévention de la toxicomanie à travers la province, incluant les services aux jeunes et aux enfants.