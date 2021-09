Les Journées de la culture de Rouyn-Noranda dévoilée

La programmation présente diverses activités gratuites sous le thème Espaces Temps .

Donc ce n’est pas nécessairement la notion d’espace-temps, mais c’est les deux dimensions qu’on veut relier ensemble, et d’ailleurs, ce qu’on dit à la fin de notre slogan, c’est : "Où et quand serez-vous aux Journées de la culture?" , explique Lise Paquette, coordonnatrice culturelle à la Ville de Rouyn-Noranda.

Lise Paquet, coordonnatrice à la culture et vie communautaire à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Janis Rivard

Plusieurs activités auront pour thème l’espace ou le temps. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des ateliers où les gens vont être plus participatifs, donc on pense à MAPP ta ville, où les gens vont créer des dessins numériques qui vont se retrouver projetés sur un mur lors d’une soirée , fait savoir Mme Paquette.

Pour d’autres, ça va être une expérience de danse et de mouvement, pour d’autres une expérience très intime avec un artiste et un dispositif numérique qui va faire en sorte que les images de l’autre personne vont être projetées sur vous. [...] Et d’autres activités comme un déambulatoire animé par un historien sur le chemin de fer , raconte Mme Paquette.

Un volet scolaire est également organisé au sein des écoles. Dominic Leclerc, cinéaste, est le porte-parole pour l’édition de cette année.