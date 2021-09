Le prélancement du passeport vaccinal en C.-B. connaît des ratés

La province a procédé à un prélancement du portail, tôt mardi matin, à quelques heures du lancement officiel, prévu à 14 h.

Selon le ministère de la Santé, le portail a été lancé plus tôt dans la journée afin de tester la capacité du système.

Le portail Health Gateway a toutefois rapidement connu des problèmes.

Pour télécharger la preuve de vaccination, les utilisateurs doivent inscrire leur numéro d’assurance-maladie, leur date de naissance ainsi que leur date de vaccination.

Après avoir soumis ces informations, des utilisateurs ont vu un message d’erreur s’afficher sur la page web.

Le temps d'attente pour cet utilisateur était estimé à 44 minutes ce matin en raison des nombreux utilisateurs qui voulaient obtenir leur passeport vaccinal. Photo : CBC News

D’autres utilisateurs n’ont pas pu atteindre cette étape, puisqu’ils n’ont même pas pu accéder au site.

Ceux qui ont pu télécharger leur carte de vaccination ont obtenu un document PDF avec leur nom, la confirmation de leur statut vaccinal ainsi qu’un code QR.

Le ministère de la Santé avertit de ne pas partager ce code QR sur les réseaux sociaux afin de protéger la vie privée. Les autorités indiquent aussi que le système devrait fonctionner sans difficulté technique d’ici l’après-midi.

Une annonce officielle attendue

Le premier ministre John Horgan, le ministre de la Santé Adrian Dix et la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, dévoileront les détails du passeport vaccinal à 14 h cet après-midi.

Le passeport vaccinal entrera en vigueur le 13 septembre. À partir de cette date, les Britanno-Colombiens devront avoir reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 pour notamment aller au restaurant, au cinéma, assister à des événements sportifs et culturels.

À partir du 24 octobre, les Britanno-Colombiens âgés de 12 ans et plus devront être complètement vaccinés pour participer à des activités jugées non essentielles.

Des questions sur la mise en application

L'entrée en vigueur du passeport vaccinal suscite des questions de la part des corps policiers.

Le président de l’Association canadienne des policiers (ACP), Tom Stamatakis, indique qu’il n’est pas réaliste de faire appel à la police à chaque fois qu’un client refusera de partager son statut vaccinal.

La mesure a aussi fait l’objet de nombreuses manifestations à travers la province la semaine dernière.