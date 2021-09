L’urgence de Jonquière déborde

Selon les plus récentes statistiques disponibles, il y a actuellement un taux d'occupation de 130 %, avec six patients de plus que ne le permettent les équipes médicales en place.

Deux patients attendaient depuis plus de 24 heures sur une civière faute de lit sur les étages.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec indique qu'une rencontre est en cours pour corriger la situation.

L'hôpital de Jonquière a vécu une situation similaire dimanche avec 21 patients pour une capacité de 16 lits.

Ailleurs dans la région, les civières des urgences de La Baie, Chicoutimi et Roberval sont occupées à pleine capacité.

D'après les informations de Gilles Munger