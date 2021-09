29 nouveaux cas de COVID-19 en 4 jours en Nouvelle-Écosse

Quinze nouveaux cas ont été dépistés dans le secteur du centre, six dans le secteur de l'ouest, six dans le secteur du nord et deux dans le secteur de l’est.

La Nouvelle-Écosse recense 58 cas actifs de COVID-19.

Deux personnes sont hospitalisées en raison du virus dans la province.

Les autorités de la santé publique de la Nouvelle-Écosse feront une mise à jour sur l’évolution de la pandémie mercredi.