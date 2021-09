Drame sur l’autoroute Dufferin-Montmorency : le père d’Emma n’en veut pas à l'accusé

Moins d’une semaine après avoir perdu sa conjointe, sa fille, le garçon de sa conjointe et de son beau-père dans un accident de la route, Jean-Dominic Lemieux affirme déjà qu’il n’en veut pas au conducteur qui a fauché les siens.

Il souhaite que l’accident, qui a eu lieu jeudi en fin d’après-midi sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, puisse servir de message pour éviter que l’alcool au volant ne fasse d’autres victimes.

Jean-Dominic Lemieux parle de sa fille Emma, 10 ans, comme d'une enfant toujours heureuse et souriante, qui partageait sa joie de vivre autour d’elle.

Emma Lemieux (à gauche), âgée de 10 ans, a perdu la vie en raison d'un grave accident de la route survenu dans l'arrondissement Beauport. (archives) Photo : Facebook

Vies sauvées

Il se dit aujourd’hui fier de sa fille, mais aussi du demi-frère d’Emma, Jackson, 14 ans, qui a aussi péri dans la collision. Ils ont tous les deux fait don de leurs organes. Emma a contribué à sauver cinq vies.

J'étais avec elle à l'hôpital hier [lundi] pour la dernière fois. J'ai juste pu la remercier de tout le temps, l'amour qu'elle a donné à moi et à tous les gens autour d'elle. C'était sa fête de 10 ans la semaine dernière, on a encore des cadeaux de pas donnés et pas déballés , raconte le père endeuillé.

Son cœur bat déjà dans le corps d'un autre enfant. Une citation de :Jean-Dominic Lemieux, père de la petite Emma.

Jackson Fortin, 14 ans, a perdu la vie à la suite de ses blessures dans l'accident survenu sur l'autoroute Dufferin-Montmorency dans l'arrondissement Beauport. (archives) Photo : Facebook

Le véhicule occupé par les quatre membres de la famille a été heurté alors qu’ils étaient arrêtés au feu rouge à la hauteur du boulevard François-De Laval.

La conjointe de Jean-Dominic Lemieux, Shellie Fletcher-Lemieux, et son beau-père, James Fletcher, originaires de la Nouvelle-Écosse, sont morts sur le coup.

Shellie, c'était une mère avec un très, très, très grand cœur. Ses enfants, c'était son univers. Il n'y avait rien de plus précieux que ses enfants. C’est à se demander si elle n’a pas choisi de partir avant eux pour ne pas vivre sans eux , affirme Jean-Dominic Lemieux.

L'accident a fait quatre morts et deux blessés. (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Zéro alcool

Malgré le drame et l’ampleur de la douleur, il assure qu'il n'en veut pas au conducteur qui a percuté leur véhicule. Il souhaite seulement que l'accident serve de message pour enrayer le problème de l'alcool au volant.

Ça ne sert à rien en ce moment d'en vouloir. Lui, la justice s'en occupera. Que je sois enragé, peu importe, ça ne ramènera pas mes enfants et mon épouse. Tout ce que je peux faire, c'est propulser le message que l'alcool au volant en 2021, si des gens n'ont pas encore compris, on est rendus là.

La vie de cet individu-là ne sera pas super jolie à partir de maintenant. Je suis en deuil, en souffrance, mais il n'est pas à une meilleure place vraiment. Une citation de :Jean-Dominic Lemieux

Long processus de deuil

Jean-Dominic Lemieux remercie de tout cœur le personnel du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec pour les soins prodigués à ses proches.

Il sait que le processus de deuil sera long et que les prochaines semaines et prochains mois risquent d’être plus difficiles, une fois que la poussière aura commencé à tomber.

Ce n’est pas la première fois qu’il vit une situation du genre. La sœur de Jean-Dominic Lemieux est décédée subitement à 35 ans, d’un arrêt cérébral.

Emma, c'était la réincarnation de ma sœur. Les mêmes yeux, le même sourire, la même joie de vivre. Ma sœur est aussi décédée d'arrêt cérébral. Je vis la deuxième partie d'un même film d'horreur , souligne-t-il.

L’homme se dit maintenant mieux outillé pour vivre son deuil. S’il affirme avoir monté une montagne pour se sortir du deuil de sa sœur, il compare celui-ci au défi de gravir le mont Everest.