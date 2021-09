Selon la Fondation pour l’alphabétisation, 19 % des Québécois sont analphabètes et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture.

Il y a quelques décennies, il n’était pas rare de voir des jeunes quitter les bancs d’école avant même la fin du primaire. En 1943, le gouvernement libéral d’Adélard Godbout adopte la loi sur l'instruction obligatoire. Cette loi impose la fréquentation de l'école jusqu'à 14 ans. L’âge limite de la fréquentation scolaire sera porté à 15 ans en 1961, puis à 16 ans en 1988.

Le 21 février 1979 à l’émission Femme d’aujourd’hui, des adultes qui ont surmonté leur analphabétisme témoignent des changements que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ont eus sur leur vie.

J’ai une belle-sœur qui me disait : "c’est drôle maintenant tu exprimes plus ton opinion". Avant je disais oui, non. Maintenant ils discutent de choses et j’embarque moi aussi.

Une citation de :Ancienne analphabète