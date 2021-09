Voici comment regarder le débat des chefs fédéraux en français

Après avoir présenté certaines de leurs propositions lors d'une entrevue accordée à la fin août à nos chefs d'antenne, les chefs de parti se retrouveront au Musée canadien de l'histoire de Gatineau à l'occasion de la traditionnelle joute oratoire des élections fédérales.

Le débat, animé par Patrice Roy, sera diffusé de 20 h à 22 h (HAE) sur ICI RDI, ICI Télé, ICI Première et Radio-Canada.ca ainsi que les comptes Facebook  (Nouvelle fenêtre) et YouTube  (Nouvelle fenêtre) de Radio-Canada Information.

L'animateur Patrice Roy sur le plateau du débat des chefs Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les chefs qui y participeront, à une exception près, ont déjà eu l'occasion de s'affronter au cours du Face-à-Face diffusé par le réseau TVA, le 2 septembre dernier. Il s'agit de :

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada;

Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada;

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique;

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois;

Annamie Paul, cheffe du Parti vert du Canada.

Le débat se déroulera au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Groupe de diffusion des débats a annoncé les thèmes autour desquels le débat sera organisé, à savoir : les Autochtones, l'identité et la culture; le coût de la vie et les finances publiques; l'environnement; la justice et les affaires étrangères; et la pandémie et la santé.

Pour chacun des thèmes, une période sera consacrée à un débat entre deux chefs, puis sera suivie d'un débat entre trois chefs, et enfin d'un débat ouvert, au cours duquel les cinq chefs seront appelés à défendre leurs propositions.

La journaliste Hélène Buzzetti, des Coops de l'information Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La journaliste Marie Vastel, du quotidien Le Devoir Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'éditorialiste Paul Journet, de La Presse Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le journaliste Guillaume Bourgault-Côté, de L'actualité Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les journalistes Hélène Buzzetti (Les coops de l'information), Marie Vastel (Le Devoir), Paul Journet (La Presse) et Guillaume Bourgault-Côté (L'actualité) auront l'occasion de poser des questions à chaque chef, tandis que Noémi Mercier, cheffe d'antenne de Noovo Info, animera un segment où des citoyens poseront directement leurs questions aux chefs de parti.

En août, un appel avait été lancé pour que les citoyens soumettent leurs questions en vue du débat des chefs. Au terme de l'exercice, 895 questions ont été reçues.

Noémi Mercier, cheffe d'antenne de Noovo Info, sur le plateau du débat des chefs Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le 1er septembre, des représentants des cinq partis fédéraux ont participé à un tirage au sort afin de déterminer l'heure de leur visite et la position qu'ils occuperont sur le plateau; l'ordre des réponses pendant le débat; l'heure d'arrivée sur les lieux du débat; et l'ordre des conférences de presse qui suivront la joute oratoire.

Bien que les chefs débattent dans ce cas-ci en français, la confrontation sera aussi diffusée en anglais, en cri de l'est, en ojibwé et en innu. OMNI Television  (Nouvelle fenêtre) diffusera le débat en arabe, en cantonais, en italien, en mandarin, en pendjabi et en tagalog.

Des versions sous-titrées, en vidéodescription, en langue des signes québécoise (LSQ) et en langue des signes américaine (ASL) seront aussi disponibles.

Le débat des chefs débutera à 20 h, heure avancée de l'Est. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

