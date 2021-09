COVID-19 : trois nouveaux cas dans la région

Un cas a cependant été retranché du bilan régional, ce qui porte à 4032 le nombre de cas répertoriés au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie.

Nombre de cas par MRC : Kamouraska : 681

Rivière-du-Loup : 1361 (-1)

Témiscouata : 395

Les Basques : 216 (+1)

Rimouski-Neigette : 837 (+1)

La Mitis : 186 (+1)

La Matanie : 257

La Matapédia : 97

Indéterminés : 2

Cinq cas sont actifs selon les autorités sanitaires.

Par ailleurs, Québec a confirmé mardi que la vaccination serait obligatoire pour les travailleurs de la santé, les visiteurs de patients ainsi que les proches aidants dès la mi-octobre.

Au Bas-Saint-Laurent, plus de 83 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.