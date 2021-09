COVID-19 : plus de 130 cas en trois jours en Outaouais, Ottawa reste dans la moyenne

La dernière mise à jour des cas en Outaouais remonte au 3 septembre, alors que 23 cas supplémentaires étaient comptabilisés.

Au retour du long week-end, ce sont plutôt 131 nouvelles infections qui font bondir le nombre de cas actifs dans la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais fait état de 228 cas actifs. Aucun nouveau décès n'a toutefois été constaté.

Depuis le printemps dernier, 13 139 personnes ont contracté le virus dans la région.

Pour l'ensemble de la province, on compte 515 nouvelles infections depuis les dernières 24 heures. De ce nombre, 403 personnes n'étaient pas adéquatement vaccinées. Le bilan des morts de la COVID-19 reste inchangé au Québec.

Augmentation moyenne à Ottawa

Dans la capitale nationale, on compte 28 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte le bilan à 28 610 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

Aucun citoyen n'a perdu la vie depuis le 15 juillet. Au total, 593 Ottaviens sont décédés du coronavirus.

Il y a présentement 296 cas toujours actifs au sein de la population, une baisse de 17 cas dans les dernières 24 heures.

Selon les données publiées sur le site internet de Santé publique Ottawa (SPO), sept personnes sont hospitalisées, dont une se trouve aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa indique également que 28 % des cas répertoriés depuis les 30 derniers jours, à Ottawa, proviennent des variants.

On apprend aussi que 80 % de la population âgée de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée. Ce pourcentage monte à 87 % si on ne tient compte que de la première dose.

Pour l’ensemble de la population, incluant les jeunes enfants qui n’ont pas encore accès au vaccin, 70 % sont adéquatement vaccinés.

31 cas de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, 31 cas se sont ajoutés au bilan de vendredi, dont 21 pour les seuls Comtés unis de Prescott et Russell. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte que 62 cas sont toujours actifs sur son territoire.

Jusqu'ici, 4926 cas de COVID-19 ont été détectés.

Trois personnes se trouvent à l'hôpital, soit une personne de moins que vendredi, dont une se trouve aux soins intensifs.

Le nombre des décès reste stable, avec 112 victimes de la pandémie dans l'est ontarien.

En Ontario, on compte 564 nouveaux cas et trois décès, ce qui est à peine inférieur aux 581 cas répertoriés lundi.