CHSLD Herron et COVID-19 : le manque de collaboration de la direction est soulevé

La présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Lynne McVey, a affirmé à la coroner Géhane Kamel qu'il avait fallu envoyer deux mises en demeure à la direction du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée pour obtenir des choses essentielles.

La coroner enquête sur les décès de personnes âgées et vulnérables dans les milieux d'hébergement survenus lors de la première vague de la COVID-19 et s'attardait, mardi, au cas du Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, à Dorval, où 47 personnes sont mortes de la COVID-19 lors de la première vague de la pandémie, au printemps de 2020.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait été appelé en renfort au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, où la situation était préoccupante.

Devant la coroner, Mme McVey a témoigné du fait qu'arrivée sur place, l'équipe du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n'avait pas les clefs de certaines salles du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , n'avait pas la liste des employés, ni les horaires, ni la liste des résidents, ni les numéros de téléphone des familles des résidents, ni la liste des médicaments, ni les dossiers médicaux.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron est un établissement privé, mais non conventionné. Les résidents payaient entre 4500 $ et 6000 $ par mois, a-t-elle précisé.

Deux mises en demeure ont dû être adressées à Herron, a-t-elle rapporté.

La coroner Géhane Kamel a été mandatée pour présider la vaste enquête publique portant sur les décès liés à la COVID-19, survenus dans les CHSLD du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

31 décès au lieu des 13 annoncés

Mme McVey a aussi témoigné du fait que la direction du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée lui disait que tel nombre d'employés allait rentrer au travail, mais que ce n'était pas ce que son équipe sur place constatait.

On lui avait aussi rapporté que la direction du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron disait à ses employés de ne pas rentrer au travail. Et la direction aurait même prévenu qu'elle refuserait de payer le salaire des travailleurs que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux affectait à Herron et qui provenaient d'agences de placement.

Le 10 avril, un autre membre de la direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a pu rencontrer la propriétaire du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, qui a parlé de confusion et de manque de communication. Et elle a obtenu les clefs et les listes demandées.

Mais, dans la nuit du 10 au 11 avril, Mme McVey a appelé la police, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu 13 décès durant une période donnée, mais bien 31. Comment ça se fait que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n'avait pas été prévenu? , a-t-elle demandé.

Ce sont des médecins, mandatés pour examiner la situation, qui se sont rendu compte de la disparité de ces informations.

Mme McVey dit avoir appelé la police devant le nombre de décès qui était beaucoup plus élevé qu'indiqué dans le tableau, devant le refus du propriétaire de payer le salaire des travailleurs que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dépêchait au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , devant les difficultés qu'elle a eues avec la direction du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , au point de devoir lui adresser deux mises en demeure, et devant les informations qu'elle apprenait depuis que le CIUSSS était sur place.

La préoccupation que j'avais, c'est quelle autre information qu'on n'avait pas et qu'on allait découvrir , a-t-elle répondu à la coroner qui l'a questionnée au sujet de cet appel à la police.

Du 12 au 25 avril, par exemple, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux y a dépêché 188 employés, a-t-elle précisé.

Levier demandé

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C'est le 30 mars que le problème de dotation en personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron avait été jugé assez critique pour qu'elle demande au bureau du sous-ministre d'obtenir un levier pour y intervenir de façon plus importante, un levier dont elle ne disposait pas, puisqu'il s'agissait d'un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privé non conventionné.

Après une conversation entre elle et la directrice de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, le 7 avril, une ordonnance a été délivrée et elle a pu disposer du levier demandé, le lendemain, en invoquant un article de la Loi sur la santé publique.

Avant Mme McVey, la Dre Drouin avait indiqué qu'elle avait reçu un courriel le 3 avril de la Direction nationale de santé publique, évoquant une problématique à Herron.