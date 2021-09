Un grand projet de 144 nouveaux logements est lancé à Gaspé

Le terrain adjacent au Carrefour Gaspé sur la montée de Sandy Beach deviendra le Domaine de la Baie et accueillera 144 nouveaux logements locatifs.

Le projet de développement immobilier se déroulera en 4 phases de 36 logements chacune.

L’entreprise gaspésienne Logement CVP s'est entendue avec la Ville pour réaliser ce projet.

La première pelletée de terre est prévue pour 2023.

Le vice-président de Logements CVP, Christophe Poirier, affirme que son entreprise veut construire un bâtiment moderne.

On veut produire un produit de qualité qui est là pour le long terme. On veut viser des plafonds de neuf pieds, de grandes suites, donc on regarde du 900 à 1000 pieds carrés , lance le promoteur.

On s’est fait dire que la demande était dans le 4 ½ donc c’est ça qu’on vise. Une citation de :Christophe Poirier, vice-président chez Logements CVP

Certaines garanties ont été établies entre la Ville et le promoteur afin de s’assurer d’un suivi serré des délais de production, précise le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Dans l’acte notarié qui sera signé sous peu, il y a aura une clause résolutoire. Donc si jamais les premières phases de développement ne se concrétisent pas, la Ville pourrait reprendre la propriété du terrain pour le vendre à quelqu’un d’autre. Ça, c’est si jamais ça ne va pas bien, mais honnêtement, on a confiance aux promoteurs qui ont déjà fait leurs preuves , soutient le maire Côté.

Les plans et devis pour la première phase, réalisés par une firme d'architecture locale, sont encore sur la table à dessin pour le moment.

La vente du terrain sera officialisée durant la séance du conseil municipal mardi soir.

Avec les informations de Marguerite Morin