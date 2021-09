Horizon Forbidden West : Sony offrira la mise à niveau de PS4 vers PS5 gratuitement

La suite de Horizon Zero Dawn (2017), qui sera lancée le 18 février 2022, est l’un des jeux exclusifs à PlayStation les plus attendus de l’année. Avec la pénurie de PS5 qui se poursuit, plusieurs adeptes de la série avaient prévu se procurer le jeu sur la PS4 en attendant de pouvoir mettre la main sur la console nouvelle génération.

La semaine dernière, l’entreprise nippone a annoncé que les propriétaires de PS4 devraient se procurer au minimum la version Digital Deluxe à 99,99 $ pour pouvoir y jouer plus tard sur la PS5, la version standard à 79,99 $ étant compatible seulement avec la console de quatrième génération.

Devant le tollé créé par la nouvelle, Sony a finalement reculé et décidé d’offrir la mise à niveau gratuitement, peu importe la version achetée, revenant ainsi à sa promesse initiale.

Bien que nous ayons dû repousser la date de sortie initialement prévue de Forbidden West en raison de la pandémie, nous allons honorer notre offre [initiale] : les joueurs et joueuses qui achèteront le jeu sur la PlayStation 4 pourront accéder à la version pour la PlayStation 5 gratuitement , a affirmé Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, dans un billet de blogue mis à jour lundi soir.

Du même coup, l’entreprise s’est engagée à instaurer un prix fixe de 10 $ US pour mettre à niveau tous les jeux exclusifs à PlayStation offerts sur PS4 et PS5, comme les très attendus God of War : Ragnarok et Gran Turismo 7.