Un centre multiservice ouvrira ses portes à Rivière-Héva

Le projet de près de 10 millions de dollars sera situé aux abords de la route 117 dans le village de Rivière-Héva.

L’idéateur du Centre Héva, Marcel Lefebvre, fait valoir que l’infrastructure comblera plusieurs services pour la communauté, notamment une station-service, un dépanneur, trois bannières de restauration et un service de prêt-à-manger.

À Rivière-Héva, il y avait un manque évident de services de base. On avait besoin d’une station-service depuis longtemps. Ça fait longtemps que les résidents espéraient ce genre de services là. Des services de restauration, ça manquait également à Rivière-Héva. Et puis étant donné qu’on est en plein centre de l’activité économique dans la région, ça va nous servir beaucoup la population de Rivière-Héva, mais aussi la clientèle passante , indique-t-il.

Les travaux entamés au mois de mai devraient se terminer à l’hiver 2022, mais les entrepreneurs souhaitent ouvrir les services dès le mois de décembre 2021.

Le directeur des opérations du Centre Héva, Cédric Beaulieu, voit le Centre Héva comme une aire accessible à une clientèle variée.

Il y aura une salle à manger, et un foyer intérieur qui formeront un lieu de rassemblement chaleureux et invitant pour toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que pour les nombreux touristes. De plus, l’aménagement extérieur est réfléchi pour permettre aux milliers de camionneurs qui passent par la route 117 de se reposer dans une aire de service sécuritaire et facilement accessible , rapporte-t-il par voie de communiqué.

De gauche à droite : Marcel Lefebvre, idéateur du Centre Héva, Charles Desrochers, président du C.A, Cédric Beaulieu, directeur des opérations du Centre Héva. Photo : Gracieuseté

Deux des trois bannières de restauration sont nouvelles en Abitibi-Témiscamingue, soit Café Dépôt et la Diperie.

Le projet prévoit aussi une deuxième phase, toujours en développement, qui inclura d'autres formes de carburant.