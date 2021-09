Six ans après le meurtre de Sheree Fertuck, le procès de son ex-mari commence

Le procès de Gregory Fertuck, accusé du meurtre au premier degré de Sheree Fertuck, s’ouvre mardi à la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon. L’audience se tiendra près de six ans après le meurtre de son ex-conjointe.

C’est le 7 décembre 2015 que des policiers ont retrouvé la camionnette de la femme de 51 ans, près du village de Kenaston, en Saskatchewan. Les autorités avaient également pu récupérer les clés, le cellulaire et la veste de la victime, mais son corps, lui, est demeuré introuvable.

Gregory Fertuck a finalement été arrêté en 2019, quatre ans après les événements.

L’homme avait alors confessé à la police, lors d’une opération d’infiltration, avoir tué Sheree Fertuck et s’être débarrassé du corps.

Dans ce type d’opération, des membres des forces de l’ordre prétendent être des criminels dans le but de créer une relation avec un suspect et, ainsi, d’obtenir une confession pour un crime.

Or, alors que son procès débute, Gregory Fertuck, sa famille et son avocat soutiennent que l’accusé a été piégé par la police. Peu de temps après son arrestation, M. Fertuck avait d’ailleurs dit à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu’il avait menti, car il craignait alors pour sa vie.

Des explications auxquelles ne croient pas Teaka White et Michelle Kish, deux sœurs de Sheree Fertuck.

Toutes deux ont aujourd’hui très envie d’apprendre davantage de détails sur l’opération policière ayant mené à l’arrestation de M. Fertuck.

Nous ne savons toujours pas où Sheree se trouve, mais j’espère que, d’ici la fin du procès, nous pourrons peut-être retrouver sa dépouille. Une citation de :Teaka White, soeur de Sheree Fertuck

Bien qu’elles soient conscientes que les audiences risquent d’être fortes en émotions, elles espèrent que le procès permettra également d’apporter un certain soulagement.

Si Greg [Gregory Fertuck] est reconnu coupable et qu’il est envoyé en prison pour le reste de ses jours, j’imagine que la justice sera rendue, explique Teaka White. Mais, si nous ne retrouvons jamais les restes de ma sœur, je ne serai pas capable de totalement tourner la page. Personne ne le sera.

Le procès de Gregory Fertuck devait initialement débuter en mars, mais il a retardé en raison de la COVID-19.

Les audiences devraient durer environ deux mois et se tiendront devant un juge seul et non devant un jury.

Avec les informations de Kendall Latimer